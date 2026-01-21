快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁發表全新Acer Chromebook Spin 311與Acer Chromebook 311，為首批搭載全新MediaTek Kompanio 540處理器的教育市場Chromebook。宏碁／提供
宏碁（2353）21日發表全新Acer Chromebook Spin 311與Acer Chromebook 311，為首批搭載全新MediaTek Kompanio 540處理器的教育市場Chromebook。兩款新機具備學習所需的效能與技術，協助學生擁抱科技、投入課程並培養關鍵的21世紀關鍵技能。全新Acer Chromebook採用強化耐用設計，可因應校園使用環境，協助學校延長設備使用年限、降低整體擁有成本。

宏碁筆記型電腦產品事業總處長林恭正表示：「Acer Chromebook長期協助K–12學生建立關鍵學習能力，其耐用性、靈活性與易用特性，讓學生能更投入協作、探索並吸收新知。同時，也協助教師有效推動個人化教學，更讓IT管理團隊得以確保裝置長期穩定運作，提升整體教學效能。」

全新 Acer Chromebook採用翻蓋與可翻轉設計，提供兼具效能與續航的學習體驗。藉由全新MediaTek Kompanio 540處理器，流暢應付日常學習需求，也能支援高負載應用程式，例如：STEM課程工具與Minecraft Education版本。全新機種皆提供最長達15小時的電池續航力，並支援快速充電，無論學生與筆電1:1的配置、回家延伸學習，或在教室與電腦教室的共享環境中使用，都能保持穩定電力；其低功耗設計，能以無風扇、低噪音模式運作，營造更專注的學習環境。

全新的Acer Chromebook Spin 311（R725T）採用可翻轉設計，配置360度軸承，可依需求切換四種使用模式，其中平板模式特別適合閱讀、筆記與繪圖等學習情境。Acer Chromebook 311（C725）採用傳統翻蓋式設計，機身輕巧易攜，年幼學生也能輕鬆操作與隨身攜帶。兩款機種皆配備11.6吋LED背光HD（1,366×768）IPS 螢幕；其中Chromebook Spin 311可選配抗菌康寧大猩猩玻璃螢幕，滿足校園學習的衛生與耐用需求；亦可選配通過TÜV Rheinland認證的低藍光螢幕，為長時間使用提供更舒適的視覺體驗。

Chromebook Acer 宏碁

宏碁搶攻教育商機 推出首款專為學生族群打造的Chromebook

