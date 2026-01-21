「2026半導體仍是好年」 徐秀蘭：環球晶Q1觸底回升 德州二期下半年拍板

太陽能廠中美晶（5483）以及矽晶圓廠環球晶（6488）董事長徐秀蘭21日表示，2026年半導體產業仍會是「非常好的一年」，AI仍是最重要的需求驅動力，也讓公司對後市看法偏正向。

談到營運節奏，徐秀蘭指出，2026年第1季將是環球晶全年營運谷底，之後可望隨需求回溫呈現逐季走揚；公司並預期全年營收將回到成長，但幅度仍需視匯率與量、價回升幅度而定。

在供需與合約面，她提到客戶庫存去化後，2026年庫存水位可望更健康，並預期2026年下半年客戶將啟動新一輪長約簽署。價格方面，她也透露部分客戶產品價格已調漲；若看後續「更有機會談」的調整，較集中在AI相關、尤其記憶體與先進製程，同時DDR4也可能有合理調整空間。

就產能利用率觀察，徐秀蘭說明「尺寸越小稼動率越低」，12吋最佳、8吋約80%、6吋更低，且8吋產線可升級轉做12吋。

資本支出與獲利結構方面，她指出前波擴產進入收尾，2026年資本支出將低於2025年，但折舊攤提會往上；整體毛利率看法則偏向「與2025年差不多或略好」，若後續利息成本下滑也有助獲利改善。

在美國布局上，徐秀蘭透露環球晶已著手規劃德州廠二期（Phase 2）設計，是否啟動與時程規劃，預計今年下半年決定；她並提到德州一期因涵蓋從長晶到EPI，驗證期較長，但目前已有小量產出、產能持續拉升。

她也回應台美關稅議題，認為台灣對等關稅降至15%「對產業非常正面」，有助出口競爭力；同時提到美方補助方面，環球晶在晶片法案已獲2億美元補助，另AMIC（先進製造業投資稅收抵免）已於2025年10月提出申請。

至於中美晶部分，徐秀蘭表示2026年太陽能本業與業外轉投資可望有不錯表現，並指出目前累計簽約售電達180億度；她也看好低軌衛星具市場機會，但相較消費性應用，維修等面向更不容易。