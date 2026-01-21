民眾理財及消費模式改變 台灣大「大哥付你分期」交易額年增64%

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

面對通膨壓力未歇與利率環境走高，台灣消費者的理財行為正發生轉變！台灣大哥大（3045）旗下「大哥付你分期」發布2025年度消費觀察，先買後付（BNPL）已逐步成為民眾進行日常預算與現金流管理的重要輔助。

根據台灣大統計統計，2025 年「大哥付你分期」交易額年增率高達 64%，成長力道為全球 BNPL服務平均值的四倍，且用戶數同步成長逾六成，顯示服務正進入成長加速期，這其中又以高單價的家電、娛樂裝置，與剛性需求的生活用品占消費大宗。

看準這股「預算精算化」的消費趨勢，台灣大指出，「大哥付你分期」2026年將全面進軍線下實體交易，鎖定具備「高單價、需求成長快速」特質的業種拓展。首波活動搶搭寒假與電玩展熱潮，「大哥付你分期」即日起串聯雙北 15 家電玩街邊名店，推出「寒假電玩祭」，讓玩家在住家巷口，也能享有最高 800 元現折與靈活分期應援，無痛入手旗艦級電玩裝備。

台灣大電信金融事業副總經理吳建頤表示，2025 年「大哥付你分期」的爆發性成長，源自於用戶對 BNPL 服務價值的重新詮釋。據觀察「大哥付你分期」主要用戶有超過六成，為 20 到 44 歲的數位原生族群。

吳建頤指出，三大關鍵消費趨勢，關鍵一是透過分期功能將高單價的家電、娛樂裝置或生活用品等大筆支出平攤，實現更靈活的財務規劃；關鍵二是聰明地利用 BNPL 不佔用信用卡額度的特性，將資金優先配置於投資或日常周轉；關鍵三則為對於先買後付服務的期待已從網購延伸至線下，逐步將 BNPL 應用於實體場域，促使服務深入滿足更多元的消費需求。

吳建頤表示，這種「預算精算化」趨勢，也解釋為何「大哥付你分期」在女性與年輕族群中的滲透率能與國際主流趨勢並駕齊驅，甚至在交易深度上超越全球表現。而展望 2026 年的佈局，「大哥付你分期」為支援更全方位的消費場景，將帶領用戶從線上網購走入實體交易，將 2025 年累積的消費動能，精準導流至具備專業服務能量的實體店家，落實「生活全場景分期」的金融生態圈。

此外，台灣大表示，「大哥付你分期」首屆電玩祭於 1 月 21 日至 3 月 1 日登場，串聯包括「優格米」、「御電玩」等雙北 15 家電玩街邊名店，應援玩家寒假期間的消費需求。消費者於門市選購商品時，只需掃描合作店家的「大哥付你分期」 QR Code，完成門號簡訊驗證，在付款流程中選取「電玩祭專屬優惠券」即可享受超值回饋。本次活動提供包括單筆滿 16,800 元現折 800 元，以及單筆滿 14,500 元現折 500 元、單筆滿 5,000 元現折 100 元的限額折抵優惠，協助用戶輕鬆入手夢幻商品。

為滿足核心玩家對熱門遊戲機種的渴望，台灣大指出，「大哥付你分期」特別與合作品牌推出限定同捆套裝。其中，「優格米」全台 7 間分店提供限量 Switch 2 主機遊戲同捆包，包含《瑪利歐賽車世界》與額外遊戲片及玻璃貼，使用大哥付你分期優惠券僅需 16,580元即可帶回家。「御電玩」板橋店則特別祭出包含《動物森友會》模型組合的多元方案，售價自 14,830 元至 17,630 元不等，搭配「大哥付你分期」優惠券最高達9折優惠；玩家只需於付款流程時確認分期資訊，並選取優惠券完成結帳，即可透過「大哥付你分期」靈活的分期管理，在自家巷口名店無痛帶回全套遊戲。

