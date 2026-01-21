宜特去年業績已連六年創新高 今年營收首度挑戰50億元大關

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
宜特董事長余維斌。聯合報系資料照
電子產品驗證服務廠宜特（3289）於21日公告，去年獲利年減逾二成，每股純益為4.81元。該公司去年業績已連六年創新高，今年將首度挑戰50億元大關，並朝成長雙位數百分比邁進。

宜特去年合併營收為48.42億元，年增11.4％，歸屬母公司業主淨利為3.66億元，年減23.8％，去年每股純益為4.81元。其中該公司去年第4季歸屬母公司業主淨利為5,489.8萬元，季減26％、年減39.4％，每股純益為0.66元。

宜特表示，受惠於AI高速傳輸持續暢旺，去年業績交出亮眼成績單，盡管去年下半獲利受到策略性布局的研發費用先行，與股本膨脹的雙重因素影響，但整體營運體質依舊穩健。

展望今年，宜特表達充滿信心，將持續點燃營運三把火，由先進製程2奈米、AI高速運算及矽光子技術等三大核心引擎驅動成長。法人則預期，該公司今年上半年訂單展望仍佳，下半年則可能有新的服務項目陸續開花結果，整體營運表現有機會更上層樓，業績增幅上看雙位數百分比。

另外，為協助子公司宜錦加速邁向資本市場，宜特董事會決議通過釋股與放棄宜錦現金增資認購案，規畫將引進對營運有助益的策略性投資人。

