宜特去年全年每股純益4.81元 獲利因兩暫時性因素…未隨營收同步擴大

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
宜特新竹總部大樓。圖／本報資料照片
電子產品驗證服務公司宜特科技今（21）日公布2025年第4季與全年財報。去年第4季每股純0.66元、季減34%，全年稅後純益3.67億元、年減23.82%，全年每股純益4.81元、年減26%。

宜特表示，受惠於AI高速傳輸持續暢旺，2025年全年合併營收交出亮眼成績單，來到48.43億元大關，創下公司成立以來的歷史新高紀錄。全年歸屬於母公司純益達3.67億元，每股純益4.81元。主因2025年下半年獲利受到策略性佈局研發費用先行，與股本膨脹的雙重因素影響呈現年減，但整體營運體質依舊穩健，展現出強勁的市場韌性。

宜特去年第4季稅後純益0.55億元，單季每股純益0.66元。

宜特進一步說明，相較於全年營收締造歷史新高紀錄，本季與全年獲利表現則受到兩大策略性因素的暫時性影響，未隨營收規模擴大而同步攀升。

首先是針對新技術的超前部署。宜特為了承接2026年即將爆發的ALD 2奈米新材料驗證與矽光子CPO量產，選擇在2025年先行投入這兩項關鍵新技術服務擴廠與擴大研發團隊編制。這些屬於費用先行且效益隨後的必要投資，雖然使得相關折舊與研發費用提高，短暫壓抑了獲利表現，但這正是宜特為了確保未來技術領先地位所奠定的重要基石。

其次是股本結構的變化，宜特為了充實營運資金並優化財務結構，於2025年第四季完成了現金增資案，致使公司股本隨之擴大。在股本增加的基礎下，依據會計準則計算的每股稅後盈餘自然會受到稀釋影響。

宜特強調，現金增資是為了讓公司擁有更雄厚的資本實力去打國際盃，雖然短期內對EPS數字造成數學上的稀釋效果，但長期而言將能創造更大的股東權益。

為協助子公司宜錦科技加速邁向資本市場，並追求更長遠的發展，宜特今日董事會決議通過釋股與放棄宜錦現金增資認購案，本次計畫將引進對營運有助益的策略性投資人。在完成相關作業後，宜特對宜錦的直接及間接持股比率預計將由74.58%調整為36.83%。

宜特表示，此次調整意味著宜錦的營運發展已邁入成熟階段，具備獨立運作的實力。透過引進策略夥伴與多元資金，不僅能優化其財務結構，宜錦更能以更獨立且靈活的模式拓展市場，宜特母公司亦能更專注於核心驗證本業，雙方將透過明確的分工與資源整合，在各自的領域發揮最大效益，共同創造集團的長期價值。

展望今，宜特表示，公司將持續點燃營運的三把火，由先進製程2奈米、AI高速運算以及矽光子技術三大核心引擎驅動成長。相信經過2025年的蹲點深耕與體質調整，2026年將是效益顯現並重返高成長軌道的關鍵一哩路。

宜特 資本市場 營收

