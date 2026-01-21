快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
創見推出microSD Express高速讀卡機RDE3 ，提升遊戲及創作效能。圖／創見提供
記憶體儲存業者創見資訊推出microSD Express高速讀卡機RDE3，專為高速應用打造，搭載USB 3.2 Gen 2 （10Gbps）介面，傳輸速度最高可達900 MB/s，並向下相容UHS-I記憶卡，從影像創作到遊戲應用，皆能高效率且穩定處理各項任務。

RDE3結合優異效能與可靠品質，搭配創見極速大容量記憶卡USD710S使用，完整釋放microSD Express的高速潛能，帶來媲美SSD的效能表現，滿足玩家與創作者對流暢且穩定效能表現的需求。

創見microSD Express讀卡機RDE3專為高速應用打造，搭載USB 3.2 Gen 2 （10Gbps）介面，傳輸速度最高可達900MB/s，可快速匯入8K高解析影像與大型遊戲資料，大幅縮短等待時間，全面提升工作效率。

RDE3支援microSD Express的PCIe高速規格，並向下相容UHS-I記憶卡，兼顧效能與使用彈性；USB-C介面設計支援Windows、macOS與USB-C平板電腦，隨插即用，連接後即可展開作業。鋁合金機身兼具優異散熱、輕量與耐用特性，防刮耐磨的外殼設計展現俐落專業質感，為高速資料傳輸提供穩定可靠的使用體驗。

創見microSD Express記憶卡USD710S採用最新SD7.1規格，整合PCIe Gen3 x1傳輸介面與NVMe 1.3協議，讀寫速度分別高達900 MB/s與780 MB/s，並相容Nintendo Switch 2，可大幅縮短遊戲載入、系統開機與場景切換時間，讓玩家迅速進入遊戲世界，享受流暢無縫的遊戲體驗。

USD710S最高支援512GB大容量，可同時存放多款大型遊戲與DLC，輕鬆攜帶完整遊戲庫；此外，也支援V30速度等級與4K／8K高畫質錄影，適用於空拍機與運動相機，滿足玩家與創作者在娛樂與影像創作上的多元需求，盡情發揮無限精彩。

