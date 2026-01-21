TCL攜Sony成立合資公司 TrendForce：估2027年合併電視市占率將接近2成

TCL (TCL電子控股)與Sony宣布簽署合作備忘錄，正式展開家庭娛樂領域的戰略合作討論，並有意成立合資公司，接手Sony的家庭娛樂業務。根據TrendForce最新電視產業研究揭露，雙方可望在品牌、技術與關鍵零組件供應鏈上形成互補，Sony可藉由TCL集團在mini LED供應的強項，短中期將高階產品進一步向mini LED TV靠攏，長期可望成為TCL CSOT OLED電視面板產能的出海口；預估2027年兩者的合併電視市占率將接近兩成。

新公司將由TCL持股51%、Sony持股49%，業務涵蓋電視與家庭音響設備，並於全球市場營運，雙方目標於今年3月底前完成最終協議。TrendForce表示，TCL自2019年電視出貨突破2,000萬台後，憑藉集團面板資源整合與成本優勢，出貨量與市占率逐年攀升，至2024年已躍升為全球第二大電視品牌，2025年出貨量可望挑戰3,100萬台，市占率上看15.7%。

反觀Sony，電視出貨量於2010年達2,150萬台的高峰，當年市占率11.4%，位居全球第三。然而，隨著中國大陸品牌透過價格競爭的優勢於市場快速崛起，擠壓Sony出貨表現，後續將產品策略轉向聚焦中高階市場。預估其2025年出貨量將跌破400萬台，市占率僅剩1.9%，在規模上已難與主流品牌抗衡。

從供應鏈角度觀察，Sony目前主要採購中高階面板產品，合資公司成立後，在TCL成為主導方的架構下，整體採購策略勢必更高度整合，預期TCL集團旗下TCL CSOT將在合資公司中扮演關鍵的角色，面板供應比重可望明顯提升。另外，近年與TCL強化合作關係的友達（AUO），未來出貨規模也有機會隨合資公司成立而回升，在高階面板供應上受惠。

進一步觀察Sony電視的生產模式，自製與外包比重約為45:55，外包部分，Foxconn長期拿下約八成的代工訂單。然而，由於Foxconn近年逐步淡出電視代工市場，加上TCL集團旗下的MOKA積極擴張產能，並搶進國際品牌代工領域，未來將成為新Sony品牌的主力代工廠，製造體系也將更為「TCL化」。

回顧過去，日系品牌曾掌握近40%全球電視市占率，但在中國大陸品牌快速崛起與價格競爭下，Toshiba、Funai、Panasonic先後轉為授權或出售電視事業。隨著 TCL與 Sony合資公司待監管單位核准後、預計2027年4月正式啟動，中國大陸品牌在全球電視市場的整體市占率，預期將進一步向5成推進，市場主導權轉移趨勢將更加明確。