快訊

光寶科晚上七點重訊 總經理邱森彬說明收購案

獨／「京城四少」80年代一線小生近況曝 69歲男星不退休親吐現況

約晚3小時到…川普赴達沃斯論壇突返航 貝森特揭原因：歐洲何不坐下等

TCL攜Sony成立合資公司 TrendForce：估2027年合併電視市占率將接近2成

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

TCL (TCL電子控股)與Sony宣布簽署合作備忘錄，正式展開家庭娛樂領域的戰略合作討論，並有意成立合資公司，接手Sony的家庭娛樂業務。根據TrendForce最新電視產業研究揭露，雙方可望在品牌、技術與關鍵零組件供應鏈上形成互補，Sony可藉由TCL集團在mini LED供應的強項，短中期將高階產品進一步向mini LED TV靠攏，長期可望成為TCL CSOT OLED電視面板產能的出海口；預估2027年兩者的合併電視市占率將接近兩成。

新公司將由TCL持股51%、Sony持股49%，業務涵蓋電視與家庭音響設備，並於全球市場營運，雙方目標於今年3月底前完成最終協議。TrendForce表示，TCL自2019年電視出貨突破2,000萬台後，憑藉集團面板資源整合與成本優勢，出貨量與市占率逐年攀升，至2024年已躍升為全球第二大電視品牌，2025年出貨量可望挑戰3,100萬台，市占率上看15.7%。

反觀Sony，電視出貨量於2010年達2,150萬台的高峰，當年市占率11.4%，位居全球第三。然而，隨著中國大陸品牌透過價格競爭的優勢於市場快速崛起，擠壓Sony出貨表現，後續將產品策略轉向聚焦中高階市場。預估其2025年出貨量將跌破400萬台，市占率僅剩1.9%，在規模上已難與主流品牌抗衡。

從供應鏈角度觀察，Sony目前主要採購中高階面板產品，合資公司成立後，在TCL成為主導方的架構下，整體採購策略勢必更高度整合，預期TCL集團旗下TCL CSOT將在合資公司中扮演關鍵的角色，面板供應比重可望明顯提升。另外，近年與TCL強化合作關係的友達（AUO），未來出貨規模也有機會隨合資公司成立而回升，在高階面板供應上受惠。

進一步觀察Sony電視的生產模式，自製與外包比重約為45:55，外包部分，Foxconn長期拿下約八成的代工訂單。然而，由於Foxconn近年逐步淡出電視代工市場，加上TCL集團旗下的MOKA積極擴張產能，並搶進國際品牌代工領域，未來將成為新Sony品牌的主力代工廠，製造體系也將更為「TCL化」。

回顧過去，日系品牌曾掌握近40%全球電視市占率，但在中國大陸品牌快速崛起與價格競爭下，Toshiba、Funai、Panasonic先後轉為授權或出售電視事業。隨著 TCL與 Sony合資公司待監管單位核准後、預計2027年4月正式啟動，中國大陸品牌在全球電視市場的整體市占率，預期將進一步向5成推進，市場主導權轉移趨勢將更加明確。

電視面板 Sony 市場

延伸閱讀

TCL擬併購索尼彩電業務 設合資公司取得51%股權

TV面板全面漲價 雙虎營運有望淡季不淡

集邦：AI伺服器出貨看增28% ASIC占比將擴大 世芯、創意等受惠

TrendForce 2026 AI server 出貨年增逾28% ASIC 類別占比擴大

相關新聞

半導體吃電驚人！去年12月半導體用電成長雙位數 占產業用電量逾3成

台灣綜合研究院發布台灣EPI電力景氣指數。受AI浪潮持續擴散，高效能運算，去年12月帶動半導體產業用電持續走高，用電成長...

「2026是半導體業好年」 環球晶徐秀蘭看好營收可望逐季攀升

半導體矽晶圓廠環球晶董事長徐秀蘭今天表示，2026年半導體產業仍會是非常好的一年，人工智慧（AI）依然是最重要的驅動力，...

環球晶：台美關稅談判結果正面 展開德州二期廠設計

台美關稅談判達成協議，台灣對等關稅降至15%。環球晶董事長徐秀蘭今天表示，結果對於台灣產業非常正面，有助出口競爭力，環球...

威剛攜手清華成立「威剛永續與氣候變遷研究中心」

因應全球氣候變遷與淨零轉型的迫切挑戰，威剛與國立清華大學永續學院於昨（20）日舉行深度產學合作簽約儀式。在清華大學校長高...

創見推出microSD Express高速讀卡機RDE3

記憶體儲存業者創見資訊推出microSD Express高速讀卡機RDE3，專為高速應用打造，搭載USB 3.2 Gen...

威剛攜手清華大學 成立威剛永續與氣候變遷研究中心

因應全球氣候變遷與淨零轉型的迫切挑戰，威剛（3260）與國立清華大學永續學院於1月20日舉行深度產學合作簽約儀式。在清華...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。