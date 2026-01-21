泰金寶產地重新布局 導入AI及自動化生產

泰金寶21日於旺年會上表示，因應貿易關稅和地緣政治衝突等因素，泰金寶啟動整個營運布局和生產基地的重大調整。公司加重東南亞生產基地的營運比重，同時降低中國大陸工廠製造的比例，並導入AI生產技術，提高競爭優勢。泰金寶在泰國的第三個生產基地位於加工出口區，目前已開始量產、穩定出貨。除了移轉原來在中國大陸生產產品外，還挹注了許多新的客戶和新的產品。

去年泰金寶導入 AI 引航卓越製造的策略，透過 AI 技術的運用，成功建構自動化的製程，以及數位化管理的無人工廠，並結合智慧倉庫，形成完全無人化的智慧製造生產體系。目前全球各地的工廠都能透過中央戰情室結合大數據進行管理，值得關注的是，泰金寶成功開發讓機器設備自動學習的技術，未來即便沒有工程師，機器設備也能夠透過自主學習，將生產參數調整到最好的狀態，提升整體稼動率及產品穩定性。

此外，泰金寶也運用Robotic Process Automation 技術，大量簡化辦公室作業流程，大幅提升組織效率。泰金寶目前在泰國已經有兩座完全自動化、高度智能化、24 小時穩定生產的無人工廠。未來泰金寶將會藉由跨區域的製造能力，為集團夥伴提供最為彈性的生產服務，如HVDC、充電樁等明星產品都將會由泰金寶提供協助。