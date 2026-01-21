威剛攜手清華大學 成立威剛永續與氣候變遷研究中心

快訊

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
威剛與國立清華大學永續學院於1月20日舉行深度產學合作簽約儀式。公司／提供
因應全球氣候變遷與淨零轉型的迫切挑戰，威剛（3260）與國立清華大學永續學院於1月20日舉行深度產學合作簽約儀式。在清華大學校長高為元見證下，由威剛科技董事長陳立白與清華大學永續學院院長范建得代表雙方正式簽署合作合約，宣布於清華大學校內成立「威剛永續與氣候變遷研究中心」，共同推動永續與氣候治理相關研究與實務應用。

本次合作由威剛出資，由陳立白率領威剛高階管理團隊出席，展現企業由「資源支持者」轉化為「共同實踐者」的高度承諾。雙方未來將聚焦能源轉型、碳權與減碳策略、環境保護以及永續發展人才培育等關鍵議題，致力打造具國際影響力的產學政協作平台。

威剛長期將 ESG 視為企業核心經營策略，除透過數位轉型持續提升營運效率外，也積極強化供應鏈永續治理。陳立白於致詞時表示，對威剛而言，支持學術發展不僅是企業回饋，更是參與台灣乃至全球永續發展的重要責任。面對全球淨零浪潮，威剛多年來持續回應與行動，此次與清大攜手，正是希望讓科學研究、人才培育與產業實務能夠精準串聯，形成正向循環，從容因應永續轉型的各項挑戰。

本合作的一大亮點，在於威剛首度深度參與研究中心的建置與實務營運。陳立白進一步指出，這是我個人、也是威剛首次不僅止於捐助，而是實際投入研究中心的營運與發展。我們期盼這不只是威剛的永續行動，更能成為一套可被複製、並與政府政策及國際體系無縫接軌的產學合作模式。

此項合作不僅著眼於學術研究，更將研究成果落實於產業實務、政策建議與社會治理層面，進一步強化台灣在全球永續與氣候治理體系中的關鍵角色，為跨世代的永續發展建立具體可行的實踐典範。

