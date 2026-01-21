快訊

友達五度蟬聯科睿唯安全球百大創新機構

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
友達光電五度蟬聯科睿唯安全球百大創新機構，在顯示科技、智慧移動與垂直場域相關領域布局研發與專利先機。圖為友達在智慧移動領域，將先進顯示技術應用於座艙的駕駛與中控區域。友達/提供
友達光電五度蟬聯科睿唯安全球百大創新機構，在顯示科技、智慧移動與垂直場域相關領域布局研發與專利先機。圖為友達在智慧移動領域，將先進顯示技術應用於座艙的駕駛與中控區域。友達/提供

友達（2409）光電21日宣布，在科睿唯安最新公布的「2026 全球百大創新機構」（Clarivate Top 100 Global Innovators）中，已連續五年入選，屢獲國際專業肯定。在顯示科技、智慧移動與垂直場域三大營運支柱的策略下，友達持續深化轉型動能，於相關領域布局研發與專利先機，以創新量能引領產業競爭力。

科睿唯安透過其全球發明資料庫與「發明強度指標（Invention Strength Index）」綜合評估專利的影響力、成功足跡、投資力度與技術獨特性，並要求機構具備一定規模與近期成果方能入選。今年觀察顯示 AI 相關專利快速成長，入選機構更貢獻全球 16% 最具強度的 AI 發明。

科睿唯安智慧財產權事業群總裁Maroun S. Mourad 表示：「恭喜友達連續五年入選全球百大創新機構，這項殊榮在產業快速變動的環境中別具意義。友達在光電領域的技術研發與專利布局一向表現優異，無論是產品創新或智慧財產權保護，都展現出強勁實力。我們也看到友達在擴大市場影響力的同時，依然維持卓越的專利管理品質。我們很榮幸能與友達長期攜手，共同以創新方案引領市場發展。」

截至 2025 年底，友達累積專利申請量超過 33,000 件，全球獲核准專利數突破 25,500 件，其中 97% 為發明型專利。友達技術長廖唯倫表示：「AI帶動的技術變革正朝向具身智能化，為顯示應用開啟更多元的發展契機，驅動友達在顯示科技、智慧移動及垂直場域三大營運支柱布局下，持續深化關鍵技術，推動整體研發進程，來自科睿唯安的多次肯定，也展現出友達在相關領域的前瞻視野與創新動能。」

在顯示科技領域，友達於能源效率與減碳之技術創新上表現亮眼，截至 2025 年底，友達在全球累計取得超過 4,880 件節能減碳相關專利，當中高達86%的年度獲證量與Micro LED相關，彰顯友達引領顯示技術開發，以綠色創新實現永續未來的積極作為；在智慧移動領域，友達積極發展車載應用與智慧座艙技術，2025 年於台灣的相關發明專利申請數成長約20%；在垂直場域，友達持續拓展多元應用，專利布局除涵蓋醫療及綠能，更在通訊天線、共同封裝光學（Co-Packaged Optics, CPO）及非顯示技術的軟體應用與互聯網、AI產業相關的技術領域中，穩健擴張創新版圖。

友達光電五度蟬聯科睿唯安全球百大創新機構，在顯示科技、智慧移動與垂直場域相關領域布局研發與專利先機。圖為友達Micro LED螢幕結合互動式 AR 技術，提供高端消費商品的創新展示體驗。友達/提供
友達光電五度蟬聯科睿唯安全球百大創新機構，在顯示科技、智慧移動與垂直場域相關領域布局研發與專利先機。圖為友達Micro LED螢幕結合互動式 AR 技術，提供高端消費商品的創新展示體驗。友達/提供
友達光電五度蟬聯科睿唯安全球百大創新機構，在顯示科技、智慧移動與垂直場域相關領域布局研發與專利先機。圖為友達在垂直場域應用，採用 AecoPost 全彩電子紙數位看板方案，協助客戶實現低碳與綠色設計目標。友達/提供
友達光電五度蟬聯科睿唯安全球百大創新機構，在顯示科技、智慧移動與垂直場域相關領域布局研發與專利先機。圖為友達在垂直場域應用，採用 AecoPost 全彩電子紙數位看板方案，協助客戶實現低碳與綠色設計目標。友達/提供

