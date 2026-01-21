創見推microSD Express高速讀卡機RDE3 全面釋放次世代遊戲與創作效能

全球記憶體儲存領導品牌、創見（2451）資訊推出microSD Express高速讀卡機RDE3，專為高速應用打造，搭載USB 3.2 Gen 2 （10Gbps）介面，傳輸速度最高可達900 MB/s，並向下相容UHS-I記憶卡，從影像創作到遊戲應用，皆能高效率且穩定處理各項任務。

創見指出，RDE3以堅固耐用又兼具質感的外觀設計，結合優異效能與可靠品質，搭配創見極速大容量記憶卡USD710S使用，完整釋放microSD Express的高速潛能，帶來媲美SSD的效能表現，滿足玩家與創作者對流暢且穩定效能表現的需求。

創見microSD Express讀卡機RDE3專為高速應用打造，搭載USB 3.2 Gen 2 （10Gbps）介面，傳輸速度最高可達900 MB/s，可快速匯入8K高解析影像與大型遊戲資料，大幅縮短等待時間，全面提升工作效率。RDE3支援microSD Express的PCIe高速規格，並向下相容UHS-I記憶卡，兼顧效能與使用彈性；USB-C介面設計支援Windows、macOS與USB-C平板電腦，隨插即用，連接後即可展開作業。

另外，創見microSD Express記憶卡USD710S採用最新SD7.1規格，整合PCIe Gen3 x1傳輸介面與NVMe 1.3協議，讀寫速度分別高達900 MB/s與780 MB/s，並相容Nintendo Switch 2，可大幅縮短遊戲載入、系統開機與場景切換時間，讓玩家迅速進入遊戲世界，享受流暢無縫的遊戲體驗。

整體來說，無論是3A大作、開放世界遊戲或DLC擴充內容，皆能穩定運行，同時支援多款AR/VR裝置與行動遊戲主機，並向下相容 UHS-I 設備，讓玩家在不同平台間自由切換。USD710S最高支援512GB大容量，可同時存放多款大型遊戲與DLC，輕鬆攜帶完整遊戲庫。