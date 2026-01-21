《冠軍之路》紀錄片票房突破6,000億元 運彩總座曝已三刷

台灣運彩21日舉辦「2025績優經銷商表揚大會」，隨著棒球紀錄片《冠軍之路》口碑持續發酵，運彩總經理林博泰會後也表示，電影上映後獲得許多好評，至今全國票房已突破6,000萬元大關，他也透露，自己從毛片到最終版已經看過三遍。

2024年11月中華代表隊擊敗棒球強國日本隊勇奪世界棒球12強冠軍的那一刻，振奮人心，舉國歡騰，這也是台灣史上在非分齡一級賽事首度拿下世界冠軍，為了記錄這歷史性的一役，運動彩券發行機構威剛科技與中華職棒大聯盟共同出品這支棒球12強「冠軍之路」的紀錄片。

林博泰透露，2024年12強棒球賽冠軍賽奪冠當天晚上，威剛（3260）科技董事長陳立白第一時間就來電分享喜悅，高興之餘，隨後他就說：「我們來拍電影！」，萌生投資拍電影的想法，經過一年《冠軍之路》紀錄片也順利誕生，在今年1月1日正式上映。

林博泰說，上映後獲得許多好評，至今全國票房已突破6,000萬元大關，已經創下紀錄片票房第二名的紀錄，目前《冠軍之路》票房還在持續攀升；他也說，自己已經看過三遍，包括從起初的毛片、到最後的確定版。

林博泰也說，運彩協助紀錄片推廣，包括全國2,700個投注站也一起共襄盛舉，在投注站電視播出電影院預告片，另外，所有經銷商也提供，只要民眾到運彩投注站買運彩，就可以獲得「冠軍之路」紀錄片的「早優券」，在任意時段都可以在電影院以早場優惠的價格購得電影票，而且沒有限量。