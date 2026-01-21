元太攜手三商家購、雲創通訊 打造智慧零售2.0體驗店

全球電子紙領導廠商 E Ink 元太（8069）科技21日攜手三商家購（2945）與雲創通訊共同宣布，首間以電子紙為核心打造的「零售媒體網路（Retail Media Network, RMN）」體驗店，已於三商家購旗下心樸市集安居店正式完成建置，為實體零售門店的數位轉型與 AI 智慧零售邁出重要一步。

「元太科技與三商家購有超過十年的合作基礎，感謝三商家購積極投入智慧零售的升級，再加上雲創通訊的支持，讓國內消費者有機會享受更數位、環境友善的消費體驗。」 E Ink元太科技業務中心副總經理洪集茂表示：「元太科技的目標是We make surfaces smart and green，而每天與消費大眾接觸的零售貨架標籤和廣告看板正是能幫助元太實現願景的重要環節。」

三商家購董事總經理邱光隆表示：「智慧零售 2.0 的核心，在於以『低摩擦力』的設計結合 AI，讓門市空間更聰明地說話，讓每一個螢幕都能在對的時間，傳遞對的內容，創造對的價值。」

過去兩年，電子紙貨架標籤已全面導入三商家購旗下美廉社門市。此次三方再度深化合作，在經濟部產業發展署「產業升級創新平台計畫（TIIP）」及產發署智慧顯示產業推動辦公室支持下，於零售場域中導入大尺寸彩色電子紙廣告看板，並整合感測器與後台運算回饋系統，結合促銷方案與既有庫存管理機制，可即時生成 AI 文案與圖片內容，同時與價格標籤連動，讓價格標籤升級為具行銷功能的廣告載體，並能透過動態內容與消費者進行即時互動，實現店內RMN。

此次發表不僅象徵台灣零售場域正式邁入以電子紙、AI 與互動科技為核心的新階段，也展現三商家購持續推動智慧經營、數據驅動決策與減碳永續實踐的具體行動。

零售媒體營造消費氛圍 從貨架標籤擴展至多場景覆蓋

透過最大可達 75 吋的大尺寸電子紙看板，系統可呈現更完整的商品與情境資訊，強化商品廣告的及時傳達。以酒類貨架為例，當消費者拿起不同酒款時，看板即會即時顯示對應的餐酒搭配建議、廣告資訊，貨架標籤也能即時顯示促銷後的價格，提升選購體驗。另有特製長條型電子紙貨架標籤，可依商品尺寸彈性調整顯示版型，並支援局部更新，兼顧陳列彈性與資訊即時性。

門店內的大尺寸廣告看板與貨架標籤皆可透過雲端系統同步管理，門市人員在促銷檔期更替時，無須列印或人工更換紙本海報，不僅降低人力與物料成本，也為實體門店創造更多可靈活運用的廣告版位。

此外，電子紙僅於畫面更新時才需微量電力驅動，具備高度節能特性，貨架上無須額外佈建電線，提供門店更自由的陳列與廣告配置空間。其顯示清晰、視角廣，具備近似紙張的閱讀體驗，無一般 LCD 螢幕的刺眼背光與散熱需求，使零售門店能以相對低門檻打造差異化且友善的消費環境。

隨著零售門店對數位升級的需求穩定成長，元太也期盼透過在地供應鏈打造完整的解決方案，結合從IC、感測元件到系統整合服務商的「Team Taiwan」生態圈，包含聯發科（2454）、奇景光電、聯陽（3014）半導體、友達（2409）光電、瑞昱（2379）半導體、利永環球的技術，共同降低中小型零售門店導入零售媒體網路的門檻，並進一步將台灣的智慧零售經驗輸出至海外市場。

元太科技比較了使用32吋紙張廣告、液晶螢幕和電子紙螢幕戶外數位看板對二氧化碳排放的影響，若10萬座電子紙廣告看板每日運作20小時、每小時更新4次廣告並使用5年估算，使用電子紙廣告看板預計可較液晶廣告看板降低50萬噸的CO2排放量。若相較於傳統紙質一次性印刷促銷海報，更可降低約400萬噸的CO2排放量。