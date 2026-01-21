金寶展示HVDC全新產品 與集團合作夥伴共同開發

快訊

經濟日報／ 記者秦鈺翔蘇嘉維／台北即時報導

金寶（2312）集團21日於旺年會上展示HVDC及充電樁等新產品，公司表示，未來將會透過調整產品組合，以及增加高毛利產品，來提升公司獲利表現，其中HVDC正是公司目前相當看好的發展方向。

金寶自2024年獲利大躍進後，2025即便遇到關稅亂流，仍有望維持獲利表現，公司指出，在關稅初期便已跑遍全球廠區，做好應對方案，而下半年營運逐步回穩，因此營運表現與2024持平，未來將會持續透過產品組合調整，追求提高獲利表現。

公司最早投資的收銀機，目前已發展成行動收銀機，公司成功拿下全球前兩大客戶，分別在泰國及巴西，並且有別於以往仍有競爭廠商的情況，行動收銀機是獨家生產。第二個開花結果的產品便是今年以來最熱門的記憶體，公司目前在泰國生產硬碟及SSD，數量及金額都仍持續成長。

再來是充電樁的部分，集團夥伴康舒（6282）在電源領域累積了大量的know how，而金寶則是在電子及機構件累積大量技術實力，透過集團內部的合作，客戶就願意把最新的案子就提供給金寶。除充電樁外，HVDC也是公司相當看重的產品線，金寶今日展示MW 等級的高壓直流電源櫃，是因應下一代資料中心電源需求不斷增長所設計，瓦數提高伴隨而來的便是散熱及 PUE的問題，因此HVDC便是解決問題的關鍵之一。而康舒開發的高壓直流電源櫃，包含 PDU、HVDC Power Shelf 以及 HVDC BBU，同時也整合了機構跟散熱結構，及 Switch 等周邊。

最後關於低軌衛星的部分，金寶在泰國跟在墨西哥其實都有生產過，但目前處於暫停生產的狀態。主要是因為公司評估衛星發射仍未放量，難以形成經濟規模，未來等到規模夠大的時候，金寶才會重新切入。

金寶 康舒 旺年會

相關新聞

半導體吃電驚人！去年12月半導體用電成長雙位數 占產業用電量逾3成

台灣綜合研究院發布台灣EPI電力景氣指數。受AI浪潮持續擴散，高效能運算，去年12月帶動半導體產業用電持續走高，用電成長...

創見推microSD Express高速讀卡機RDE3 全面釋放次世代遊戲與創作效能

全球記憶體儲存領導品牌、創見（2451）資訊推出microSD Express高速讀卡機RDE3，專為高速應用打造，搭載...

元太攜手三商家購、雲創通訊 打造智慧零售2.0體驗店

全球電子紙領導廠商 E Ink 元太（8069）科技21日攜手三商家購（2945）與雲創通訊共同宣布，首間以電子紙為核心...

華碩施崇棠也投資！創意點子攜手野獸國 2026年推AI陪伴公仔

AI大語言模型從訓練走向推論，應用遍地開花，高端公仔收藏品牌「野獸國」與影音直播科技公司「創意點子」合作，打造「真AI」...

創亞太紀錄！工研院連9年第10度榮獲全球百大創新機構

科睿唯安（Clarivate）21日公布2026「全球百大創新機構」報告，在經濟部產業技術司支持下，工研院深耕前瞻創新研...

今年將「季季走高」 徐秀蘭：先進記憶體與DDR4相關矽晶圓談漲價

展望今年的營運展望，矽晶圓大廠環球晶（6488）董事長徐秀蘭今日表示，預期今年將回到季季走高的狀態，首季應該會是近期谷底...

