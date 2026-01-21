金寶展示HVDC全新產品 與集團合作夥伴共同開發

金寶（2312）集團21日於旺年會上展示HVDC及充電樁等新產品，公司表示，未來將會透過調整產品組合，以及增加高毛利產品，來提升公司獲利表現，其中HVDC正是公司目前相當看好的發展方向。

金寶自2024年獲利大躍進後，2025即便遇到關稅亂流，仍有望維持獲利表現，公司指出，在關稅初期便已跑遍全球廠區，做好應對方案，而下半年營運逐步回穩，因此營運表現與2024持平，未來將會持續透過產品組合調整，追求提高獲利表現。

公司最早投資的收銀機，目前已發展成行動收銀機，公司成功拿下全球前兩大客戶，分別在泰國及巴西，並且有別於以往仍有競爭廠商的情況，行動收銀機是獨家生產。第二個開花結果的產品便是今年以來最熱門的記憶體，公司目前在泰國生產硬碟及SSD，數量及金額都仍持續成長。

再來是充電樁的部分，集團夥伴康舒（6282）在電源領域累積了大量的know how，而金寶則是在電子及機構件累積大量技術實力，透過集團內部的合作，客戶就願意把最新的案子就提供給金寶。除充電樁外，HVDC也是公司相當看重的產品線，金寶今日展示MW 等級的高壓直流電源櫃，是因應下一代資料中心電源需求不斷增長所設計，瓦數提高伴隨而來的便是散熱及 PUE的問題，因此HVDC便是解決問題的關鍵之一。而康舒開發的高壓直流電源櫃，包含 PDU、HVDC Power Shelf 以及 HVDC BBU，同時也整合了機構跟散熱結構，及 Switch 等周邊。

最後關於低軌衛星的部分，金寶在泰國跟在墨西哥其實都有生產過，但目前處於暫停生產的狀態。主要是因為公司評估衛星發射仍未放量，難以形成經濟規模，未來等到規模夠大的時候，金寶才會重新切入。