快訊

低溫範圍擴大！15縣市低溫特報恐10度以下 一路凍到明天晚上

美軍下令1500名北極精兵待命 專家指疑點憂心「恐對格陵蘭動武」

元太攜三商家購、雲創通訊打智慧零售2.0體驗店

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

元太（8069）科技21日攜手三商家購與雲創通訊共同宣布，首間以電子紙為核心打造的「零售媒體網路（Retail Media Network, RMN）」體驗店，已於三商家購旗下心樸市集安居店正式完成建置，為實體零售門店的數位轉型與 AI 智慧零售邁出重要一步。

「元太科技與三商家購有超過十年的合作基礎，感謝三商家購積極投入智慧零售的升級，再加上雲創通訊的支持，讓國內消費者有機會享受更數位、環境友善的消費體驗。」 E Ink元太科技業務中心副總經理洪集茂表示，「元太科技的目標是We make surfaces smart and green，每天與消費大眾接觸的零售貨架標籤和廣告看板正是能幫助元太實現願景的重要環節」。

三商家購董事總經理邱光隆表示：「智慧零售 2.0 的核心，在於以『低摩擦力』的設計結合 AI，讓門市空間更聰明地說話，讓每一個螢幕都能在對的時間，傳遞對的內容，創造對的價值。」

過去兩年，電子紙貨架標籤已全面導入三商家購旗下美廉社門市。此次三方再度深化合作，在經濟部產業發展署「產業升級創新平台計畫（TIIP）」及產發署智慧顯示產業推動辦公室支持下，於零售場域中導入大尺寸彩色電子紙廣告看板，並整合感測器與後台運算回饋系統，結合促銷方案與既有庫存管理機制，可即時生成 AI 文案與圖片內容，同時與價格標籤連動，讓價格標籤升級為具行銷功能的廣告載體，並能透過動態內容與消費者進行即時互動，實現店內RMN。

元太指出，隨著零售門店對數位升級的需求穩定成長，期盼透過在地供應鏈打造完整的解決方案，結合從IC、感測元件到系統整合服務商的「Team Taiwan」生態圈，包含聯發科、奇景光電、聯陽半導體、友達光電、瑞昱半導體、利永環球的技術，共同降低中小型零售門店導入零售媒體網路的門檻，並進一步將台灣的智慧零售經驗輸出至海外市場。

元太 科技業 消費 電子紙

延伸閱讀

新台馬輪歲修拚春節復航 航港局與連江共商航線升級

坐私人航艙、升級套房…港駐天津主任自爆受奢華款待 葉劉促查

電信三雄5G用戶 躍增

富鼎卡位AI電源商機

相關新聞

半導體吃電驚人！去年12月半導體用電成長雙位數 占產業用電量逾3成

台灣綜合研究院發布台灣EPI電力景氣指數。受AI浪潮持續擴散，高效能運算，去年12月帶動半導體產業用電持續走高，用電成長...

創見推microSD Express高速讀卡機RDE3 全面釋放次世代遊戲與創作效能

全球記憶體儲存領導品牌、創見（2451）資訊推出microSD Express高速讀卡機RDE3，專為高速應用打造，搭載...

元太攜手三商家購、雲創通訊 打造智慧零售2.0體驗店

全球電子紙領導廠商 E Ink 元太（8069）科技21日攜手三商家購（2945）與雲創通訊共同宣布，首間以電子紙為核心...

華碩施崇棠也投資！創意點子攜手野獸國 2026年推AI陪伴公仔

AI大語言模型從訓練走向推論，應用遍地開花，高端公仔收藏品牌「野獸國」與影音直播科技公司「創意點子」合作，打造「真AI」...

創亞太紀錄！工研院連9年第10度榮獲全球百大創新機構

科睿唯安（Clarivate）21日公布2026「全球百大創新機構」報告，在經濟部產業技術司支持下，工研院深耕前瞻創新研...

今年將「季季走高」 徐秀蘭：先進記憶體與DDR4相關矽晶圓談漲價

展望今年的營運展望，矽晶圓大廠環球晶（6488）董事長徐秀蘭今日表示，預期今年將回到季季走高的狀態，首季應該會是近期谷底...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。