元太攜三商家購、雲創通訊打智慧零售2.0體驗店

元太（8069）科技21日攜手三商家購與雲創通訊共同宣布，首間以電子紙為核心打造的「零售媒體網路（Retail Media Network, RMN）」體驗店，已於三商家購旗下心樸市集安居店正式完成建置，為實體零售門店的數位轉型與 AI 智慧零售邁出重要一步。

「元太科技與三商家購有超過十年的合作基礎，感謝三商家購積極投入智慧零售的升級，再加上雲創通訊的支持，讓國內消費者有機會享受更數位、環境友善的消費體驗。」 E Ink元太科技業務中心副總經理洪集茂表示，「元太科技的目標是We make surfaces smart and green，每天與消費大眾接觸的零售貨架標籤和廣告看板正是能幫助元太實現願景的重要環節」。

三商家購董事總經理邱光隆表示：「智慧零售 2.0 的核心，在於以『低摩擦力』的設計結合 AI，讓門市空間更聰明地說話，讓每一個螢幕都能在對的時間，傳遞對的內容，創造對的價值。」

過去兩年，電子紙貨架標籤已全面導入三商家購旗下美廉社門市。此次三方再度深化合作，在經濟部產業發展署「產業升級創新平台計畫（TIIP）」及產發署智慧顯示產業推動辦公室支持下，於零售場域中導入大尺寸彩色電子紙廣告看板，並整合感測器與後台運算回饋系統，結合促銷方案與既有庫存管理機制，可即時生成 AI 文案與圖片內容，同時與價格標籤連動，讓價格標籤升級為具行銷功能的廣告載體，並能透過動態內容與消費者進行即時互動，實現店內RMN。

元太指出，隨著零售門店對數位升級的需求穩定成長，期盼透過在地供應鏈打造完整的解決方案，結合從IC、感測元件到系統整合服務商的「Team Taiwan」生態圈，包含聯發科、奇景光電、聯陽半導體、友達光電、瑞昱半導體、利永環球的技術，共同降低中小型零售門店導入零售媒體網路的門檻，並進一步將台灣的智慧零售經驗輸出至海外市場。