快訊

光寶科晚上七點重訊 總經理邱森彬說明收購案

獨／「京城四少」80年代一線小生近況曝 69歲男星不退休親吐現況

約晚3小時到…川普赴達沃斯論壇突返航 貝森特揭原因：歐洲何不坐下等

「2026是半導體業好年」 環球晶徐秀蘭看好營收可望逐季攀升

中央社／ 新竹21日電
環球晶21日舉行媒體交流會，董事長徐秀蘭說，2026年半導體產業仍會是非常好的一年，人工智慧（AI）依然是最重要的驅動力，環球晶業績可望逐季攀升。中央社
環球晶21日舉行媒體交流會，董事長徐秀蘭說，2026年半導體產業仍會是非常好的一年，人工智慧（AI）依然是最重要的驅動力，環球晶業績可望逐季攀升。中央社

半導體矽晶圓環球晶董事長徐秀蘭今天表示，2026年半導體產業仍會是非常好的一年，人工智慧（AI）依然是最重要的驅動力，環球晶業績可望逐季攀升。

環球晶與中美晶下午舉行媒體交流會，身兼環球晶暨中美晶董事長徐秀蘭說，2026年半導體業仍會是非常好的一年；不過，不同應用領域及製程技術會有差別，AI仍會是半導體的重要驅動力。

至於各尺寸矽晶圓廠產能利用率，徐秀蘭表示，尺寸越小的矽晶圓產能利用率越低，12吋矽晶圓廠產能利用率最好，8吋矽晶圓廠產能利用率約80%，6吋矽晶圓廠利用率更低。其中，8吋矽晶圓廠可升級生產12吋矽晶圓。

徐秀蘭指出，相較2025年情況，客戶庫存在有效去化後，2026年庫存水位將更健康，預期2026年下半年客戶將啟動新一輪長約簽署。

徐秀蘭說，環球晶2026年第1季將是全年營運谷底，隨後營收可望逐季攀高。部分客戶產品價格已調漲。

至於中美晶部分，徐秀蘭表示，中美晶2026年在太陽能本業與業外轉投資，都可望有不錯表現，目前已累計簽約售電達180億度。她並看好低軌衛星是不錯的市場機會，只是與消費應用市場不同，維修等相對不容易。

矽晶圓 晶圓廠 環球晶 徐秀蘭

延伸閱讀

艾訊推新品 2026年EPS拚逾6元

曾斷言柯文哲沒總統命！她預測2026年國運 「4字」透玄機

佐茂 打入美系低軌衛星鏈

8吋晶圓漲風點火！矽晶圓3檔漲停 環球晶重返500元、合晶衝人氣王

相關新聞

半導體吃電驚人！去年12月半導體用電成長雙位數 占產業用電量逾3成

台灣綜合研究院發布台灣EPI電力景氣指數。受AI浪潮持續擴散，高效能運算，去年12月帶動半導體產業用電持續走高，用電成長...

「2026是半導體業好年」 環球晶徐秀蘭看好營收可望逐季攀升

半導體矽晶圓廠環球晶董事長徐秀蘭今天表示，2026年半導體產業仍會是非常好的一年，人工智慧（AI）依然是最重要的驅動力，...

環球晶：台美關稅談判結果正面 展開德州二期廠設計

台美關稅談判達成協議，台灣對等關稅降至15%。環球晶董事長徐秀蘭今天表示，結果對於台灣產業非常正面，有助出口競爭力，環球...

威剛攜手清華成立「威剛永續與氣候變遷研究中心」

因應全球氣候變遷與淨零轉型的迫切挑戰，威剛與國立清華大學永續學院於昨（20）日舉行深度產學合作簽約儀式。在清華大學校長高...

創見推出microSD Express高速讀卡機RDE3

記憶體儲存業者創見資訊推出microSD Express高速讀卡機RDE3，專為高速應用打造，搭載USB 3.2 Gen...

威剛攜手清華大學 成立威剛永續與氣候變遷研究中心

因應全球氣候變遷與淨零轉型的迫切挑戰，威剛（3260）與國立清華大學永續學院於1月20日舉行深度產學合作簽約儀式。在清華...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。