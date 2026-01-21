華碩施崇棠也投資！創意點子攜手野獸國 2026年推AI陪伴公仔

AI大語言模型從訓練走向推論，應用遍地開花，高端公仔收藏品牌「野獸國」與影音直播科技公司「創意點子」合作，打造「真AI」陪伴IP玩具，預計2026年下半將推出，第一款定位為49美元以下日系授權公仔，挑戰是將為訂閱制、玩偶必須聯網及歐美嚴格的AI法案監管，是否受到玩家喜愛，將成AI推論問路石。

陪伴型玩具是玩具市場一大主力群，從6歲或15歲以下兒童，到高齡照護，玩具在情感慰藉上具備一定功能，結合AI應用更增添無限想像，野獸國為台灣高端董事長楊詠喨透露，市場充斥號稱有AI的「智慧型玩具」，為區隔「假AI」，雙方激盪創意，從想打造鋼鐵人助理J.A.R.V.I.S.到收斂成IP內容應答公仔，從漫天發散收斂到務實落地，也讓AI智慧玩具量產可能性拉高。

值得注意的是，創意點子是一家2012年成立的直播科技公司，曾在新創競賽中奪冠，後來到大陸發展，透過阿里巴巴等電商平台成為中國大陸最大直播賣貨科技供應商，2018年返台發展後，由於手中累積400B影音資料，公司團隊就決定透過高通高效晶片推出的開發版樹莓派、Arduino，結合自家團隊寫的大語言模型，訓練出陪伴AI模型。

目前創意點子已完成PreB輪250萬美元募資，國發基金、華碩（2357）董事長施崇棠個人、國泰金控（2882）、兆豐金（2886）及漢鼎亞太都是股東。2025年創意點子業績約1億元，主要收入仍來自直播串流技術，今年起將轉型以AI模型收入為主，創意點子執行長陸意志透露，目前已有上市櫃計畫。

由於野獸國取得國際多家動漫或影視大廠的IP授權，透過野獸國提供的IP內容（比方50集電視劇），創意點子訓練出適合公仔收集玩家的AI模型，結合硬體提供給野獸國，打造具經典IP世界觀的公仔，供玩家收藏。

陸意志表示，由創意點子開發具備靈魂，結合野獸國的AI玩具授權，將強調情感價值與角色人設，而不選擇ChatGPT或Gemini等大語言模型，是因為不希望AI玩具會回答超出界線的內容，避免市場上已有的AI玩具失誤（如泰迪熊會聊性話題），而有別於現在智慧玩具只能聽懂特定句子，AI玩具將更能理解自然語言。

值得注意的是，此次合作打造的AI玩具，將與AWS租用算力，其模型需聯網提供回覆，故用戶需要支付月租費，已取得隨時更新的豐馥IP內容，以及透過AI模型回應，公司表示，雖聯網回應將較為緩慢，可能9秒反應時間，但透過直播專利優勢，創意點子表示有信心可以縮短延遲時間。不過，若該AI公仔不聯網不支付月費，就將是一款普通收藏公仔。

該服務模式將考驗AI公仔玩家喜好，同時聯網要求也讓公仔電力需求及隱私性再度受矚目，而據了解，這是因為公仔必須在49美元以下主流玩具價格市場，故記憶體跟儲存空間、算力都有一定限制。

楊詠喨表示，市面上目前多為假AI玩具，野獸國期望能打造更具互動性AI玩具，具被互動性跟延續性，避免智慧型玩具只能在初期以新鮮感吸引玩家，但無法累積記憶（玩家已看到哪一集內容）跟更新內容，該玩具最快2026年下半就會上市，目前正跟律師事務所收集AI玩具相關法規，確保玩具推出適用各國AI法規要求。