創亞太紀錄！工研院連9年第10度榮獲全球百大創新機構

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
工研院榮獲「全球百大創新機構獎」，顯示工研院專利能量在技術獨特性、影響力、全球化、成功足跡與數量等五大指標上深獲國際肯定。工研院/提供
科睿唯安（Clarivate）21日公布2026「全球百大創新機構」報告，在經濟部產業技術司支持下，工研院深耕前瞻創新研發與專利布局，繼連續9年獲獎，今年再度榮獲全球百大創新機構獎。同時，全球僅有三家研究機構入選，工研院為其中一家，持續創下亞太區研發機構獲獎最多紀錄。工研院在技術獨特性、影響力、全球化、成功足跡與數量等五大專利指標上展現出卓越的研發實力，比肩國際知名企業包括艾司摩爾（ASML）、蘋果（Apple）、三菱電機（Mitsubishi Electric）、東芝（Toshiba）、高通（Qualcomm）、陶氏公司（Dow）等。

科睿唯安的全球百大創新機構報告，長期透過專利數據，主動分析全球企業或機構之創新能量，根據科學化專利指標進行評選，以表揚頂尖機構對於創新的堅持，以及其所展現的絕佳創造力。科睿唯安智慧財產權事業群總裁Maroun S. Mourad表示：「恭喜工研院連續第9年獲選全球百大創新機構！在變化如此迅速的時代，能入選全球百大創新機構是一項非凡的成就。工研院在創新表現上一向傑出，在全球專利保護的投入更是不遺餘力。工研院在臺灣產業創新生態系中扮演關鍵的角色，透過將前瞻研發成果有效轉化為實質技術，不僅強化產業實力，更為各項關鍵領域奠定長期競爭力。」

工研院院長張培仁表示，第10度獲選全球百大創新機構，展現工研院在智慧財產權領域累積深厚的底蘊與國際競爭力。面對快速變動的國際局勢，工研院聚焦「凝聚專才、深耕臺灣、布局全球」三大策略，在「凝聚專才」方面，積極整合院內外產學研跨領域的研發能量，與大專院校、產業攜手，建構緊密鏈結人才與產業的共創價值鏈，成為支撐國家前瞻科技布局的人才與技術基石。在「深耕臺灣」部分，聚焦無人機、機器人等關鍵領域，致力將高品質的專利技術轉化為產業升級的實質驅動力，確保高科技產業競爭優勢，以及輔導中小傳統企業升級轉型。而在「布局全球」上，工研院國外專利數量為國內專利的近2倍，運用國際專利布局優勢，在全球供應鏈中扮演重要角色，並與其他國家合作，成為臺灣產業進軍國際市場的堅強後盾，協助臺灣企業精準搶佔關鍵戰略地位。

為持續提升專利的長遠價值，工研院以市場需求為導向進行專利布局，從產業實際痛點與未來應用場景出發，打造具產業連結性的優質專利，協助產業轉型升級並提升國際競爭地位、布局新興產業。同時，工研院透過科技賦能智慧財產管理與推廣運用，深化專利管理系統與專利地圖系統，系統性融合專利布局、分析與推廣流程，使研發成果能被持續檢視、精準對接產業需求，進而發揮長期且可持續的產業效益。

工研院連續9年，第10度榮獲「全球百大創新機構獎」，為亞太區獲獎最多的研發機構。工研院/提供
工研院 布局 大創

