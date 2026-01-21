康舒攜手金寶強攻AI商機 推HVDC解決方案

電源廠康舒（6282）21日正式發表專為AI資料中心設計的1MW HVDC（高壓直流）電源系統解決方案。因應新一代GPU算力快速提升所帶來的高功耗與高密度用電需求，康舒結合自身在充電樁領域長期累積的研發能力，以及金寶在大功率電力系統上的製造與量產經驗，打造具備高功率密度與高度擴展性的HVDC電源系統，鎖定全球雲端服務供應商（CSP）的AI資料中心應用。

隨著AI運算規模快速擴張，資料中心正面臨兆瓦級（MW）電力供應、效率與熱管理的多重挑戰。康舒此次展示的1MW HVDC電源機櫃，對標80 PLUS最高效率的RUBY等級，整合100kW機架式電源（Power Shelf）與備援電池模組（BBU Shelf），並支援±400V或800V的HVDC輸出架構。相較傳統50V供電架構，HVDC 架構可有效降低轉換損耗、改善PUE表現並簡化散熱設計，為AI資料中心提供高可靠且高效率的電源解決方案。

金寶（2312）集團董事長暨康舒董事長許介立表示，AI應用快速擴張，正推動資料中心電力架構進入換世代階段。以高壓直流電（HVDC）為核心的新一代供電標準，已成為全球客戶因應算力密度提升與大規模部署的關鍵選項。結合康舒在電源與系統整合上的長期技術累積，以及金寶集團在全球製造與供應鏈上的規模優勢，我們將在這一市場轉換關鍵期，為客戶創造更高效率、更高可靠度與可規模化的電力基礎設施價值。

康舒技術長古忠平表示，隨著AI運算單櫃功率邁向兆瓦級，傳統50V直流架構在轉換損耗與熱管理上已浮現實質風險。HVDC透過降低電流與轉換損耗，有效提升電源以及熱管理效率，降低資料中心整體非運算用電需求。康舒以系統層級設計為核心，整合電源與散熱技術，並結合產業策略夥伴的專業分工，將電源從單一組件，升級為可長期演進的HVDC電力機櫃解決方案。

在集團全球布局與跨域整合的基礎上，康舒結合集團遍布全球的製造據點與高度自動化產線，推動HVDC電源系統的規模化生產，支援AI資料中心對高可靠、高效率電力架構的快速部署需求。

金寶電子技術長李盛宏指出，金寶與康舒過往在北美客戶充電樁等大功率產品的合作，已建立成熟且穩定的研發與製造分工模式。在此基礎上，金寶可以快速承接HVDC電力系統的量產需求，透過金寶遍布全球的高度自動化製造產線，協助康舒將HVDC解決方案落地，回應AI資料中心對電力系統導入的需求。

展望未來，康舒將持續深化集團內部在AI資料中心電力解決方案上的協作，穩健推進HVDC系統的規模化應用，以系統級能力與集團整體能量，為全球客戶打造穩定、可擴展的AI電力核心。