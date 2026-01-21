快訊

低溫範圍擴大！15縣市低溫特報恐10度以下 一路凍到明天晚上

美軍下令1500名北極精兵待命 專家指疑點憂心「恐對格陵蘭動武」

聽新聞
0:00 / 0:00

今年將「季季走高」 徐秀蘭：先進記憶體與DDR4相關矽晶圓談漲價

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
環球晶董事長徐秀蘭。聯合報系資料照
環球晶董事長徐秀蘭。聯合報系資料照

展望今年的營運展望，矽晶圓大廠環球晶（6488）董事長徐秀蘭今日表示，預期今年將回到季季走高的狀態，首季應該會是近期谷底，大約比去年第4季持平或略低，而全年表現應會成長，但不是超大幅度，還要觀察出貨的價量情形。

徐秀蘭說，有部分矽晶圓價格洽談調漲，比較多是AI相關，尤其是記憶體相關，但不是全部產品，而是偏向記憶體先進相關。另外還有DDR4應用部分，因為先前價格很低，所以預期也可以有合理調整。

矽晶圓 DDR4 徐秀蘭 環球晶

延伸閱讀

謝金河：台股的新外溢效應 新的選股思維

2026-2029年全球記憶體產業戰略分析：Nvidia Vera Rubin投產與AI超級週期下的供應鏈重構

鎖定華邦電（2344）用力空！他揭「漲不動」殘酷真相…網評：會贏

記憶體翻臉不認人！他急問「逃命指標」…網：有賺就跑還談感情？

相關新聞

半導體吃電驚人！去年12月半導體用電成長雙位數 占產業用電量逾3成

台灣綜合研究院發布台灣EPI電力景氣指數。受AI浪潮持續擴散，高效能運算，去年12月帶動半導體產業用電持續走高，用電成長...

創見推microSD Express高速讀卡機RDE3 全面釋放次世代遊戲與創作效能

全球記憶體儲存領導品牌、創見（2451）資訊推出microSD Express高速讀卡機RDE3，專為高速應用打造，搭載...

元太攜手三商家購、雲創通訊 打造智慧零售2.0體驗店

全球電子紙領導廠商 E Ink 元太（8069）科技21日攜手三商家購（2945）與雲創通訊共同宣布，首間以電子紙為核心...

華碩施崇棠也投資！創意點子攜手野獸國 2026年推AI陪伴公仔

AI大語言模型從訓練走向推論，應用遍地開花，高端公仔收藏品牌「野獸國」與影音直播科技公司「創意點子」合作，打造「真AI」...

創亞太紀錄！工研院連9年第10度榮獲全球百大創新機構

科睿唯安（Clarivate）21日公布2026「全球百大創新機構」報告，在經濟部產業技術司支持下，工研院深耕前瞻創新研...

今年將「季季走高」 徐秀蘭：先進記憶體與DDR4相關矽晶圓談漲價

展望今年的營運展望，矽晶圓大廠環球晶（6488）董事長徐秀蘭今日表示，預期今年將回到季季走高的狀態，首季應該會是近期谷底...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。