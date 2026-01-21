今年將「季季走高」 徐秀蘭：先進記憶體與DDR4相關矽晶圓談漲價

展望今年的營運展望，矽晶圓大廠環球晶（6488）董事長徐秀蘭今日表示，預期今年將回到季季走高的狀態，首季應該會是近期谷底，大約比去年第4季持平或略低，而全年表現應會成長，但不是超大幅度，還要觀察出貨的價量情形。

徐秀蘭說，有部分矽晶圓價格洽談調漲，比較多是AI相關，尤其是記憶體相關，但不是全部產品，而是偏向記憶體先進相關。另外還有DDR4應用部分，因為先前價格很低，所以預期也可以有合理調整。