聽新聞
0:00 / 0:00
今年將「季季走高」 徐秀蘭：先進記憶體與DDR4相關矽晶圓談漲價
展望今年的營運展望，矽晶圓大廠環球晶（6488）董事長徐秀蘭今日表示，預期今年將回到季季走高的狀態，首季應該會是近期谷底，大約比去年第4季持平或略低，而全年表現應會成長，但不是超大幅度，還要觀察出貨的價量情形。
徐秀蘭說，有部分矽晶圓價格洽談調漲，比較多是AI相關，尤其是記憶體相關，但不是全部產品，而是偏向記憶體先進相關。另外還有DDR4應用部分，因為先前價格很低，所以預期也可以有合理調整。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言