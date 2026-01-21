環球晶：台美關稅談判結果正面 展開德州二期廠設計

台美關稅談判達成協議，台灣對等關稅降至15%。環球晶董事長徐秀蘭今天表示，結果對於台灣產業非常正面，有助出口競爭力，環球晶也啟動美國德州二期廠設計，為未來擴充預做準備。

環球晶與中美晶下午舉行媒體交流會，徐秀蘭受訪說，台美關稅談判結果讓人鬆口氣，對等關稅降至15%對台灣產業非常正面，有助於出口競爭力。

此外，美國政府對於推動半導體在地製造方向確定，增加許多方式鼓勵，徐秀蘭表示，環球晶已有客戶詢問是否在美國加碼投資。

徐秀蘭說，環球晶希望將德州廠打造成旗艦廠，不只服務美國客戶，規模擴大才能與亞洲對手競爭，已展開德州二期廠設計，待客戶承諾後，應可縮短時程。

至於美國補助方面，徐秀蘭表示，美國補助有2部分，一部分是晶片法案，另一部分是AMIC（先進製造業投資稅收抵免），環球晶在晶片法案方面已獲得2億美元補助，2025年10月則首度提出AMIC申報。