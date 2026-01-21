快訊

低溫範圍擴大！15縣市低溫特報恐10度以下 一路凍到明天晚上

美軍下令1500名北極精兵待命 專家指疑點憂心「恐對格陵蘭動武」

聽新聞
0:00 / 0:00

金寶大改造！從EMS轉型ODM 持續深化AI連結

經濟日報／ 記者秦鈺翔蘇嘉維／台北即時報導

金寶（2312）集團今日於南港展覽館盛大舉辦一年一度的旺年會，董事長許介立表示今年仍然會是深化AI發展的一年，無論是產品端還是營運端，都會加深與AI的連結。同時集團有了新成員CTO的加入，未來將會逐步從EMS的角色抽離，轉為ODM供應廠商。

許介立表示，金寶將會持續發展符合世界趨勢的 AI 相關產品，同時也鼓勵同仁運用 AI 工具來提高工作效率，藉此提升整體的競爭力，雙管齊下，搭上AI大浪潮向前邁進。

過去金寶代工模式多追求營收成長，但今年總裁給了新的方向，未來金寶將會持續追求獲利率的提升，透過轉向 ODM 以及進入高價值的 AI 與 Data Center 市場，來優化整體的獲利結構。同時利用泰金寶過去在全球的布局優勢，在泰國、菲律賓、墨西哥、美國、巴西等地生產集團產品。透過多元化的生產據點，靈活滿足不同地區客戶的需求。

AI 金寶

延伸閱讀

廚餘養豬轉飼料補助須拆設備 期限1月前彰化不到一半業者完成

美中關稅變局 杜紫軍、令狐榮達剖析台灣產業續存關鍵

玉山銀行攜手大都會客運合作轉型授信 共同推動零碳運輸發展

華通、金寶 權證四檔馬力強

相關新聞

半導體吃電驚人！去年12月半導體用電成長雙位數 占產業用電量逾3成

台灣綜合研究院發布台灣EPI電力景氣指數。受AI浪潮持續擴散，高效能運算，去年12月帶動半導體產業用電持續走高，用電成長...

創見推microSD Express高速讀卡機RDE3 全面釋放次世代遊戲與創作效能

全球記憶體儲存領導品牌、創見（2451）資訊推出microSD Express高速讀卡機RDE3，專為高速應用打造，搭載...

元太攜手三商家購、雲創通訊 打造智慧零售2.0體驗店

全球電子紙領導廠商 E Ink 元太（8069）科技21日攜手三商家購（2945）與雲創通訊共同宣布，首間以電子紙為核心...

華碩施崇棠也投資！創意點子攜手野獸國 2026年推AI陪伴公仔

AI大語言模型從訓練走向推論，應用遍地開花，高端公仔收藏品牌「野獸國」與影音直播科技公司「創意點子」合作，打造「真AI」...

創亞太紀錄！工研院連9年第10度榮獲全球百大創新機構

科睿唯安（Clarivate）21日公布2026「全球百大創新機構」報告，在經濟部產業技術司支持下，工研院深耕前瞻創新研...

今年將「季季走高」 徐秀蘭：先進記憶體與DDR4相關矽晶圓談漲價

展望今年的營運展望，矽晶圓大廠環球晶（6488）董事長徐秀蘭今日表示，預期今年將回到季季走高的狀態，首季應該會是近期谷底...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。