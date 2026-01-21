金寶大改造！從EMS轉型ODM 持續深化AI連結

金寶（2312）集團今日於南港展覽館盛大舉辦一年一度的旺年會，董事長許介立表示今年仍然會是深化AI發展的一年，無論是產品端還是營運端，都會加深與AI的連結。同時集團有了新成員CTO的加入，未來將會逐步從EMS的角色抽離，轉為ODM供應廠商。

許介立表示，金寶將會持續發展符合世界趨勢的 AI 相關產品，同時也鼓勵同仁運用 AI 工具來提高工作效率，藉此提升整體的競爭力，雙管齊下，搭上AI大浪潮向前邁進。

過去金寶代工模式多追求營收成長，但今年總裁給了新的方向，未來金寶將會持續追求獲利率的提升，透過轉向 ODM 以及進入高價值的 AI 與 Data Center 市場，來優化整體的獲利結構。同時利用泰金寶過去在全球的布局優勢，在泰國、菲律賓、墨西哥、美國、巴西等地生產集團產品。透過多元化的生產據點，靈活滿足不同地區客戶的需求。