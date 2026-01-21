半導體吃電驚人！去年12月半導體用電成長雙位數 占產業用電量逾3成

快訊

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
AI 科技爆發性成長，帶重台灣半導體用電量暴增。（路透資料照片）
台灣綜合研究院發布台灣EPI電力景氣指數。受AI浪潮持續擴散，高效能運算，去年12月帶動半導體產業用電持續走高，用電成長率再度回升至雙位數，用電量占台電AMI（智慧電表）產業用電量比重已逾三成，全國高壓以上產業用電量較去年同期成長1.48%，電力景氣燈號呈現熱絡的紅燈。台綜院也示警，台灣位居半導體重要節點，若地緣政治情勢出現變化，也會衝擊國內AI相關產業與出口表現。

台綜院指出，2025年12月因AI帶動，且雲端服務與資通訊產品需求維持強勁，半導體產業用電成長率再度回升至雙位數10.78%，為2025年第四度出現雙位數月成長表現，顯示半導體產業動能依然強勁，產能擴充與投資力道同步推進。隨著半導體生產動能擴張，上游設備、材料及相關供應鏈產業亦同步受惠，帶動整體科技產業景氣持續升溫，12月全國高壓以上產業用電量較去年同期成長1.48%，電力景氣燈號呈現熱絡的紅燈。

台電高壓以上用電方面，12月整體產業用電較去年同期成長1.59%，其中製造業用電成長0.95%，服務業用電成長4.25%。值得關注的是，12月半導體用電年增率再度回升至10.78%，其用電量占台電AMI（智慧電表）產業用電量比重已逾三成，凸顯半導體產業在整體用電結構中的關鍵地位。

台綜院分析，製造業用電結構中，AI相關供應鏈與非AI產業景氣發展呈現明顯分歧。傳統產業如化學材料、塑橡膠製品、鋼鐵、紡織及機械設備業，持續受關稅衝擊、國際需求疲弱及供給過剩等因素影響，用電量走勢偏弱，其中鋼鐵與紡織業下滑幅度尤為明顯。但電腦、電子與半導體產業，在國際科技大廠 AI資本支出穩定擴張帶動下，AI 相關產品出貨持續成長，推升產業用電表現。整體而言，12月製造業用電量成長0.94%，電力景氣燈號呈現熱絡的紅燈。

挳濟成長方面，台綜院指出，2025年台灣經濟成長動能明顯優於預期，年初受美國關稅政策不確定性影響，全球企業提前布局與拉貨，短期推升國內半導體與電子產業接單、生產及用電表現；其後，隨著人工智慧應用持續深化、高效能運算與先進製造需求擴張，成為支撐整體製造業景氣的關鍵動能。在產業結構持續朝高附加價值領域集中下，科技供應鏈的強勢表現減緩傳統產業調整壓力。在全球AI與先進製造需求延續、投資動能穩健支撐下，國內經濟成長維持穩健擴張格局，預測2025年12月經濟成長率為7.8%。

綜觀來看，2025年12月在AI浪潮持續延燒下，相關產業仍處於上行周期，用電成長與外銷訂單同步走揚，支撐經濟維持亮眼表現。以AI科技結合半導體出口與民間投資為核心的成長模式，預期仍將主導明年台灣的經濟格局。尤其外需出口依舊是推動經濟成長的關鍵引擎，惟高度集中於特定產業與市場，使相關風險亦同步升高。台灣位居全球半導體、伺服器與AI硬體供應鏈的重要節點，若地緣政治情勢出現變化，可能影響全球貿易環境與主要經濟體動能，進而對國內AI相關產業與出口表現帶來影響，後續發展仍需持續審慎關注。

