清大永攜手威剛共建永續與氣候變遷研究中心

因應全球氣候變遷與淨零轉型浪潮，國立清華大學永續學院與威剛（3260）科技宣布攜手合作，推動「威剛永續與氣候變遷研究共享實驗設施」研究中心之設置與營運，期望透過深度產學合作，進一步鏈結政府政策與公共資源，為台灣乃至全球跨世代永續發展建立具體可行的實踐模式。

清華大學校長高為元致詞時表示，聯合國永續發展目標（SDGs 17）所強調的夥伴關係，正是當前全球與跨世代共同面對的重要課題，清華大學長期以來即是我國推動氣候行動與永續政策的重要學術後盾，在氣候科學、能源轉型、永續材料、環境治理等關鍵領域，累積深厚研究能量，並持續透過政策研究與建言以及跨部會合作，協助國家回應國際氣候趨勢與淨零承諾。高校長更指出，清華大學非常榮幸能與長期支持學校、並高度重視文化、體育與永續發展的威剛科技攜手合作，透過產學結盟的方式，將共同目標轉化為具體行動，回應氣候變遷與永續發展的時代挑戰。

威剛科技董事長陳立白指出，威剛科技多年來即在ESG領域持續投入，並於甫落幕的第30屆聯合國氣候大會中積極參與國際對話與行動。此次合作是威剛首次正式參與大學研究中心的設立與推動，不僅具體展現企業長期以來所堅持的永續理念，更是對清華大學永續學院所追求核心價值的高度肯定。陳董事長亦強調，面對氣候變遷這項高度系統性的全球挑戰，唯有在產學合作基礎上，進一步結合政府政策與公共資源，才能使永續研究成果真正轉化為產業應用、政策工具與社會行動；此次投入並非單一事件，而是威剛持續深化永續行動的重要起點。

清華大學永續學院院長范建得表示，研究中心的成立，特別感謝陳董事長願意在威剛邁向永續領袖地位的過程中，將清華大學視為重要夥伴並納入團隊。范院長指出，未來該中心除將與威剛科技協力因應產業與社會所面臨的永續挑戰外，也將成為清華推動「淨零校園」的重要支持力量；同時，中心亦將協助威剛科技落實其支持國家推動國際永續實踐行動的企業理念，擴大產學合作的社會影響力，為全球跨世代永續願景貢獻實質力量。