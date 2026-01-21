盧特尼克話說太滿？ 中經院院長連賢明提四點反擊

台美關稅談判，美國商務部長盧特尼克說台灣投資5,000億美元只是「頭期款」，還揚言要在美國總統川普任內要把台灣四成的半導體供應鏈帶回美國。對此，中經院院長連賢明強調，半導體先進製程移轉受限於建廠時程與全球供應鏈布局，在美國總統川普任內不可能出現大規模外移。反而透過貿易協議爭取免除232條款關稅與設備免稅，有助降低不確定性、強化產業韌性。

針對盧特尼克的發言，連賢明21日臉書貼文列出四點回應。第一，台灣在協議中答應的只有2,500億美金的民間對美投資，以及2,500億美金的政府信用保證，這兩個沒辦法相加。可以說政府保證的目的是協助或加速民間對美投資，但台灣答應的投資金額就是2,500億美金，這個從商務部發布的新聞稿就很清楚。

第二，美國在前總統拜登任內的晶片法案中的確設立將半導體先進製程，本地生產比例拉到三成的的國安目標，勇伯屢次希望把這目標往上再拉到四或五成，顯示川普比拜登還有能耐。但這個先進製程的本地生產規劃不只台積電（2330），還有三星，美光，和Intel。

連賢明補充，最近川普才接見Intel總裁，因為他們的二奈米製程終於量產，據說還搶到蘋果的一些訂單；美光幾天前也才動工了號稱投資一千億美金的記憶體園區，也就是說，假設這些公司的先進製程進展順利，台積電的壓力就越小。

第三，上個星期的台積電法說會，董事長魏哲家很清楚的說明台積電在美國的建廠進度。第二廠剛蓋完要開始裝機，預計2027年下半年投產，第三廠今年會開始蓋，看起來應該是不容易在川普任內完成投產。今年計畫開始申請第四場和新進封裝製程的建照。

連賢明認為，按照這個進度，川普任內最有可能就是完成三個廠，預計產能是第一廠四奈米每月兩萬片（已完成），第二廠三奈米每月3萬片（2027年），第三廠兩奈米每月3萬片最快2028年達成。台積電三奈米的總產能今年度預計達到每月20萬片，二奈米總產能預計今年達到每月14萬片，也就是再怎麼努力，川普任內台積電的新進製成應該不到15%產能到美國生產。

第四，貿易協議可以解決半導體廠免除半導體關稅（Section 232），以及去美國投資設廠的設備和器材也可以免稅，這幾個措施對降低台灣半導體產業的不確定性和在美國生產會有不少幫忙，「看看韓國這麼緊張，就知道這個貿易協議對台灣半導體業助益不小」。

連賢明說，勇伯在屢次訪談中提高台積電的投資金額，講說台灣半導體要搬去美國，很愛吃台灣豆腐。這個不只針對台灣，韓國和日本都有類似經驗。但實際上半導體供應鏈很複雜，要建立供應鏈都是以十年為單位來計算，川普任內不可能完成。