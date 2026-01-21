快訊

30年選手生涯劃句點 網球女將詹詠然正式宣告退役

LINE免費貼圖6款！狗狗貓咪兔子大集合 這款「買啦買啦」購物狂小心了

土方之亂嗆「自己大便自己收」 盧秀燕火大回擊：內政部要道歉

盧特尼克話說太滿？ 中經院院長連賢明提四點反擊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

台美關稅談判，美國商務部長盧特尼克說台灣投資5,000億美元只是「頭期款」，還揚言要在美國總統川普任內要把台灣四成的半導體供應鏈帶回美國。對此，中經院院長連賢明強調，半導體先進製程移轉受限於建廠時程與全球供應鏈布局，在美國總統川普任內不可能出現大規模外移。反而透過貿易協議爭取免除232條款關稅與設備免稅，有助降低不確定性、強化產業韌性。

針對盧特尼克的發言，連賢明21日臉書貼文列出四點回應。第一，台灣在協議中答應的只有2,500億美金的民間對美投資，以及2,500億美金的政府信用保證，這兩個沒辦法相加。可以說政府保證的目的是協助或加速民間對美投資，但台灣答應的投資金額就是2,500億美金，這個從商務部發布的新聞稿就很清楚。

第二，美國在前總統拜登任內的晶片法案中的確設立將半導體先進製程，本地生產比例拉到三成的的國安目標，勇伯屢次希望把這目標往上再拉到四或五成，顯示川普比拜登還有能耐。但這個先進製程的本地生產規劃不只台積電（2330），還有三星，美光，和Intel。

連賢明補充，最近川普才接見Intel總裁，因為他們的二奈米製程終於量產，據說還搶到蘋果的一些訂單；美光幾天前也才動工了號稱投資一千億美金的記憶體園區，也就是說，假設這些公司的先進製程進展順利，台積電的壓力就越小。

第三，上個星期的台積電法說會，董事長魏哲家很清楚的說明台積電在美國的建廠進度。第二廠剛蓋完要開始裝機，預計2027年下半年投產，第三廠今年會開始蓋，看起來應該是不容易在川普任內完成投產。今年計畫開始申請第四場和新進封裝製程的建照。

連賢明認為，按照這個進度，川普任內最有可能就是完成三個廠，預計產能是第一廠四奈米每月兩萬片（已完成），第二廠三奈米每月3萬片（2027年），第三廠兩奈米每月3萬片最快2028年達成。台積電三奈米的總產能今年度預計達到每月20萬片，二奈米總產能預計今年達到每月14萬片，也就是再怎麼努力，川普任內台積電的新進製成應該不到15%產能到美國生產。

第四，貿易協議可以解決半導體廠免除半導體關稅（Section 232），以及去美國投資設廠的設備和器材也可以免稅，這幾個措施對降低台灣半導體產業的不確定性和在美國生產會有不少幫忙，「看看韓國這麼緊張，就知道這個貿易協議對台灣半導體業助益不小」。

連賢明說，勇伯在屢次訪談中提高台積電的投資金額，講說台灣半導體要搬去美國，很愛吃台灣豆腐。這個不只針對台灣，韓國和日本都有類似經驗。但實際上半導體供應鏈很複雜，要建立供應鏈都是以十年為單位來計算，川普任內不可能完成。

台積電 美國商務部 半導體

延伸閱讀

川普乘空軍一號突遇「電力問題」！追蹤圖曝高空急轉彎折返基地

川普：若紐松當總統 美國很快變委內瑞拉

川普為奪格陵蘭揚言加稅 恐因最高法院裁決翻盤

NBA／主帥布朗賽後擁抱勇士格林引爭議 傳尼克球員對此不滿

相關新聞

英業達成兆元俱樂部準會員！衝ASIC伺服器單 打破「3家吃肉」魔咒

伺服器大廠英業達（2356）2026年營收將成兆元俱樂部準會員。公司宣布今年全球5地大建廠，資本支出倍增至10億美元（3...

友訊印度子公司遭孟買海關要求補稅與罰金1,201萬元

網通品牌友訊科技（2332）20日晚間代重要子公司D-Link（India）Ltd.公告，受孟買海關專員辦公室裁罰補稅與...

金屬中心與中華電信強強聯手 推動智慧化應用落地

財團法人金屬工業研究發展中心為加速臺灣產業智慧化與數位轉型，近日攜手中華電信，雙方將整合 AI、5G、雲端及資通訊技術，...

TV面板全面漲價 雙虎營運有望淡季不淡

集邦科技（TrendForce）昨（20）日公布元月下旬面板報價預測，TrendForce研究副總范博毓表示，電視面板在...

NB面板元月報價估走跌 監視器持平

集邦科技（TrendForce）研究副總范博毓昨（20）日表示，IT用面板元月市況不同調，監視器用面板有望隨TV起漲、但...

力積電發GDR 籌286億銀彈

晶圓代工廠力積電昨（20）日公告，董事會決議擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證（GDR），預計發行上限42萬張...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。