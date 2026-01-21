友訊印度子公司遭孟買海關要求補稅與罰金1,201萬元
網通品牌友訊科技（2332）20日晚間代重要子公司D-Link（India）Ltd.公告，受孟買海關專員辦公室裁罰補稅與罰金共台幣1,201萬元。
友訊強調，目前正與法律顧問共同審閱該裁決命令，以評估後續因應方案。
友訊公告指出，孟買海關專員辦公室針對違反規定發布之命令。指稱未將支付給母公司的權利金
（Royalty）計入完稅價格（Assessable Value），導致海關關稅短付。
友訊表示，已收到總額為61,149,700 盧比之支付要求，該金額包含補繳稅款、罰款與罰金,但不包含利息。在調查期間，本公司已自願進行一筆10,000,000盧比之臨時支付，該款項已被允許用於充抵上述支付要求。
友訊表示，行政罰鍰裁罰金額為印度盧比34,574,850元，預計損失印度盧比34,574,850元，本次裁罰金額約當新台幣1,201萬元，匯率換算以115年1月20日，以印度盧比兌新台幣0.3475為準。
