快訊

貝嫂被封史上最惡婆婆！長子婚宴秀不雅動作 拒媳婦搶風頭「超臭臉」

離婚請三思？南韓要求夫妻先做教育「離婚熟慮期」

狂殺二房東297刀…嗜賭翁行乞+補助月入6萬還享送餐服務 「只想嚇他」求輕判

聽新聞
0:00 / 0:00

金屬中心與中華電信強強聯手 推動智慧化應用落地

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
財團法人金屬工業研究發展中心為加速臺灣產業智慧化與數位轉型，近日攜手中華電信，雙方將整合 AI、5G、雲端及資通訊技術，推動智慧化應用實際落地。記者王昭月／翻攝
財團法人金屬工業研究發展中心為加速臺灣產業智慧化與數位轉型，近日攜手中華電信，雙方將整合 AI、5G、雲端及資通訊技術，推動智慧化應用實際落地。記者王昭月／翻攝

財團法人金屬工業研究發展中心為加速臺灣產業智慧化與數位轉型，近日攜手中華電信，雙方將整合 AI、5G雲端及資通訊技術，推動智慧化應用實際落地，協助企業提升營運效率與國際競爭力。

金屬中心董事長劉嘉茹近日與中華電信總經理林榮賜代表雙方簽署合作備忘錄，宣示跨域結盟。未來結合雙方在製造技術與資通訊的核心優勢，從智慧製造切入，擴展至智慧醫療與無人載具，力拚一加一大於二的產業升級效益。

金屬中心深耕製造產業多年，從鑄造、鍛造、銲接等基礎金屬加工技術出發，逐步擴展至智慧製造、綠能、生醫、航太與國防等高值領域，長期扮演政策與產業間的技術橋梁，對傳統製造業的轉型需求，具備高度實務經驗。

中華電信在行動通訊、固網、雲端、AI 與資安領域，具備全國性 5G 網路、雲端資料中心與大型系統整合能力，近年在智慧製造、智慧醫療、智慧交通及無人載具等場域，也累積豐富實績，是政府與企業推動數位轉型的重要後盾。

劉嘉茹表示，雙方這次合作將共同推動智慧製造與 5G、AI 應用服務，讓產業不只導入新科技，而是真正「用得起、用得好、用得久」，加速智慧化轉型。未來會透過定期交流、專案合作及人才培育，推動技術落地與產業升級，為國內智慧製造、智慧醫療及無人載具生態系注入新動能。

金屬中心劉嘉茹董事長(左)與中華電信林榮賜總經理(右)簽署智慧轉型與AI升級合作備忘錄。記者王昭月／翻攝
金屬中心劉嘉茹董事長(左)與中華電信林榮賜總經理(右)簽署智慧轉型與AI升級合作備忘錄。記者王昭月／翻攝

中華電信 雲端 5G

延伸閱讀

電信三雄5G用戶 躍增

智慧經營／旺宏電子董事長吳敏求 產業智慧製造 關鍵推手

緊咬陳玉珍喬人事 馬郁雯再貼對話紀錄「和中華電信協商好」

竹陞2025年合併營收年增96% 衝刺智慧製造

相關新聞

英業達成兆元俱樂部準會員！衝ASIC伺服器單 打破「3家吃肉」魔咒

伺服器大廠英業達（2356）2026年營收將成兆元俱樂部準會員。公司宣布今年全球5地大建廠，資本支出倍增至10億美元（3...

OpenAI硬體裝置鴻海代工 第一年出貨量上看5,000萬台

OpenAI旗下首款硬體要來了，該公司全球事務長勒漢19日透露，預定今年下半年發表一款AI裝置。據爆料，OpenAI目標9月推出AI音訊耳機，第一年出貨量預計達4,000萬至5,000萬台，由鴻海代工。

金屬中心與中華電信強強聯手 推動智慧化應用落地

財團法人金屬工業研究發展中心為加速臺灣產業智慧化與數位轉型，近日攜手中華電信，雙方將整合 AI、5G、雲端及資通訊技術，...

TV面板全面漲價 雙虎營運有望淡季不淡

集邦科技（TrendForce）昨（20）日公布元月下旬面板報價預測，TrendForce研究副總范博毓表示，電視面板在...

NB面板元月報價估走跌 監視器持平

集邦科技（TrendForce）研究副總范博毓昨（20）日表示，IT用面板元月市況不同調，監視器用面板有望隨TV起漲、但...

力積電發GDR 籌286億銀彈

晶圓代工廠力積電昨（20）日公告，董事會決議擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證（GDR），預計發行上限42萬張...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。