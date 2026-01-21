聽新聞
金屬中心與中華電信強強聯手 推動智慧化應用落地
財團法人金屬工業研究發展中心為加速臺灣產業智慧化與數位轉型，近日攜手中華電信，雙方將整合 AI、5G、雲端及資通訊技術，推動智慧化應用實際落地，協助企業提升營運效率與國際競爭力。
金屬中心董事長劉嘉茹近日與中華電信總經理林榮賜代表雙方簽署合作備忘錄，宣示跨域結盟。未來結合雙方在製造技術與資通訊的核心優勢，從智慧製造切入，擴展至智慧醫療與無人載具，力拚一加一大於二的產業升級效益。
金屬中心深耕製造產業多年，從鑄造、鍛造、銲接等基礎金屬加工技術出發，逐步擴展至智慧製造、綠能、生醫、航太與國防等高值領域，長期扮演政策與產業間的技術橋梁，對傳統製造業的轉型需求，具備高度實務經驗。
中華電信在行動通訊、固網、雲端、AI 與資安領域，具備全國性 5G 網路、雲端資料中心與大型系統整合能力，近年在智慧製造、智慧醫療、智慧交通及無人載具等場域，也累積豐富實績，是政府與企業推動數位轉型的重要後盾。
劉嘉茹表示，雙方這次合作將共同推動智慧製造與 5G、AI 應用服務，讓產業不只導入新科技，而是真正「用得起、用得好、用得久」，加速智慧化轉型。未來會透過定期交流、專案合作及人才培育，推動技術落地與產業升級，為國內智慧製造、智慧醫療及無人載具生態系注入新動能。
