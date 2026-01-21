英業達成兆元俱樂部準會員！衝 ASIC 伺服器單 打破「3家吃肉」魔咒

伺服器大廠英業達（2356）2026年營收將成兆元俱樂部準會員。公司宣布今年全球5地大建廠，資本支出倍增至10億美元（310億元新台幣），伺服器將取代筆電成最大營收來源，L11以上機櫃與ASIC伺服器板大成長，破除今年僅鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）3家吃肉（獨吃NVIDIA L10伺服器），其他業者喝湯的傳言。

英業達集團20日在南港展覽館舉辦旺年會，由英業達集團會長葉國一、董事長葉力誠，率領集團公司英業達、英華達、無敵科技等6,000名同仁齊聚一堂，會前葉力誠偕一線主管接受媒體訪談表示，墨西哥、泰國、台灣、越南、美國德州五地將購地跟買設備，大舉擴廠。

英業達今年全球5地購地建廠，手筆跟擴張幅度都是英業達成立50年來所罕見，而不只是跟英業達自己比，跟同業比也相當突出，足見對2026年～2027年的樂觀期待。

英業達今年資本支出拍板310億元，比2025年大增一倍，創歷年之最，相對2025年英業達營收6911.69億元，資本支出1155億元相比，同業營收破兆元等級，年資本支出也多介於100～200多億元，可見英業達今年投資不手軟。

英業達伺服器在台灣、美國德州邊境、墨西哥、泰國都有設廠，目前SMT產線約30條，今年預估將增購設備擴張至60條，總經理蔡枝安表示，所有採購設備都是有訂單才規劃，換言之，L6伺服器產能將倍增。

市場傳出，英業達本就是L6伺服器主機板出貨大戶，今年主要是承接美系ASIC伺服器訂單，拉抬成長性，且客戶不只一家，以量來說，ASIC伺服器出貨比重今年將拉高至5成，比去年4成比例再成長。

ASIC伺服器將以L6型態出貨，雖單價比NVIDIA整機櫃營收貢獻低，但毛利率相對高，市場預估將有雙位數百分比。

而在AMD陣營方面，也傳出英業達是新平台Helios機櫃的主機板合作設計開發夥伴，NVIDIA陣營方面，雖市場傳出Vera Rubin針對四大CSP客戶將採取由輝達直供L10伺服器系統方式，其他伺服器廠商恐無法參與，市場憂心英業達將少掉L6訂單機會，對此蔡枝安表示，3家客戶耕耘NVIDIA平台很久，該部分恐難避免，但至少L10~L11部分英業達仍有機會服務，目前德州休士頓新廠就是專為L10～L11規劃的場地，2026年首季將量產，後續還有二三期計畫。

由於英業達伺服器系統出貨比例今年將明顯拉高，數量成長性高於L6主機板年增率，為此英業達也將在台灣及海外投資設立液冷方案基礎設施（測試驗證實驗室）。

英業達泰國已有2座廠建廠中，，分別是筆電跟伺服器廠，後者2027年首季完工，越南一廠產能滿載，二廠興建中預計年底完工，成河內市最大工廠。

英業達表示，2025年車用客戶從Tier 1轉向原廠成績斐然，年營收約30億元，2026年業績大約挑戰90億元，成長三倍。為此墨西哥近期購置新廠廠房，專供車用電子需求，2026年8月將營運。