AI浪潮 高階存儲...台鏈商機不漏接

AI算力持續擴張之下，模型規模與推論應用快速普及，帶動資料生成量大幅攀升，儲存已成為AI基礎建設不可或缺的一環，在這一波AI浪潮使得企業級固態硬碟（SSD）與高效能儲存方案需求明顯升溫，台灣供應鏈中，群聯（8299）、點序（6485）因提早布局技術升級與產品結構調整，營運前景可期。

群聯認為，AI推論應用快速擴大，雲端服務業者對企業級SSD與儲存容量的需求呈現結構性成長，加上AI產生的資料量持續增加，資料儲存成為剛性需求，也促使儲存系統朝向高容量、高可靠度與高效能發展，該公司近年持續將營運重心放在企業級SSD、AI應用與工控市場，透過產品差異化與技術深化，降低對消費性市場的依賴。在AI解決方案方面，群聯積極推動aiDAPTIV+平台，切入AI訓練與推論場域，強化從控制晶片、韌體到系統整合的能力。

點序也部署重兵搶這波商機，旗下產品涵蓋SD卡、USB、eMMC等儲存介面，並持續朝高規格與新應用布局，搭上AI、5G、物聯網等趨勢推動終端設備與邊緣運算節點增加，市場對儲存效能、穩定度與容量的要求同步提高，也有助帶動控制晶片規格升級。

業界認為，在AI發展推升算力需求下，同步放大儲存與資料管理的重要性。