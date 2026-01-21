AI浪潮 高階存儲...台鏈商機不漏接

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

AI算力持續擴張之下，模型規模與推論應用快速普及，帶動資料生成量大幅攀升，儲存已成為AI基礎建設不可或缺的一環，在這一波AI浪潮使得企業級固態硬碟（SSD）與高效能儲存方案需求明顯升溫，台灣供應鏈中，群聯（8299）、點序（6485）因提早布局技術升級與產品結構調整，營運前景可期。

群聯認為，AI推論應用快速擴大，雲端服務業者對企業級SSD與儲存容量的需求呈現結構性成長，加上AI產生的資料量持續增加，資料儲存成為剛性需求，也促使儲存系統朝向高容量、高可靠度與高效能發展，該公司近年持續將營運重心放在企業級SSD、AI應用與工控市場，透過產品差異化與技術深化，降低對消費性市場的依賴。在AI解決方案方面，群聯積極推動aiDAPTIV+平台，切入AI訓練與推論場域，強化從控制晶片、韌體到系統整合的能力。

點序也部署重兵搶這波商機，旗下產品涵蓋SD卡、USB、eMMC等儲存介面，並持續朝高規格與新應用布局，搭上AI、5G、物聯網等趨勢推動終端設備與邊緣運算節點增加，市場對儲存效能、穩定度與容量的要求同步提高，也有助帶動控制晶片規格升級。

業界認為，在AI發展推升算力需求下，同步放大儲存與資料管理的重要性。

AI 控制晶片 市場

延伸閱讀

柳鄉兒童圖書館升級 陪讀、陪玩還能「陪上班」

Mitsubishi整體銷量大幅下滑！品牌考慮進行產品升級

「群聯第二」出現了 瑞昱打入輝達記憶體供應鏈

期交所調高群創期貨及選擇權契約、群聯期貨契約及小型群聯期貨契約保證金比重

相關新聞

AI 太強大！去年新增訂單9成2、1400億美元來自資訊通信、電子產品

台灣2025年外銷訂單金額創歷史新高，AI貢獻巨大。經濟部統計處長黃偉傑20日表示，2025年我外銷訂單金額較2024年...

黃仁勳挑人才見解獨到 「空著椅子總比坐錯人好」

談到如何挑選人才，輝達執行長黃仁勳表示，「空著的椅子總比坐錯人好」，公司也還是會繼續運作，這個想法可爭取到時間，直到找到...

集邦：AI伺服器出貨看增28% ASIC占比將擴大 世芯、創意等受惠

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（20）日釋出最新AI伺服器報告。TrendForce預估今年AI伺服器出貨量...

TV面板全面漲價 雙虎營運有望淡季不淡

集邦科技（TrendForce）昨（20）日公布元月下旬面板報價預測，TrendForce研究副總范博毓表示，電視面板在...

NB面板元月報價估走跌 監視器持平

集邦科技（TrendForce）研究副總范博毓昨（20）日表示，IT用面板元月市況不同調，監視器用面板有望隨TV起漲、但...

力積電發GDR 籌286億銀彈

晶圓代工廠力積電昨（20）日公告，董事會決議擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證（GDR），預計發行上限42萬張...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。