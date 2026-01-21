韓廠減產NAND 催動價格飆漲 群聯、點序、威剛等受惠

三星、SK海力士將既有產能全力衝刺生產高階DRAM及高頻寬記憶體（HBM），大舉排擠儲存型快閃記憶體（NAND Flash）產出，兩大廠今年同步大砍NAND晶片產量，三星全年產量甚至比先前景氣低迷時還少，將使得全球NAND晶片市場持續供不應求，價格再度狂飆。

市場估算，全球NAND晶片供給結構性缺口將因此擴大約3%至4%，時值NAND晶片嚴重供不應求、價格狂漲，兩大廠產出不增反減，將使得供給更吃緊，價格漲勢延續，台灣NAND晶片應用雙巨頭群聯（8299）、點序（6485）將成兩大贏家，模組廠威剛（3260）、創見（2451）、十銓（4967）等也沾光。

韓媒Chosun Biz引述市場研究公司Omdia的資料報導，三星、SK海力士衝刺高階DRAM與HBM，持續降低NAND晶片產出，其中，三星今年NAND晶片產量將由去年的490萬片降至468萬片，減幅約4.5%，比2024年市況不好時的產出還少。

SK海力士更將由去年的190萬片降至170萬片，減幅10.5%。總計兩大廠今年NAND晶片產出量由去年的680萬片降至約638萬片，年減約6.2%。

報導指出，三星、SK海力士占全球NAND晶片產能逾六成，此次兩大廠同步削減產能，對市場供給影響甚鉅。

業界分析，現階段NAND晶片供給吃緊，高階記憶體市場更火熱、價格更好，由於NAND晶片與DRAM產能可互相轉換，「三星、SK海力士並非不想賺NAND市場缺貨財，而是高階DRAM更好賺」，惟兩大廠並無多餘產能可調配，在利益最大化的前提下，只能把「相對賺得少」的NAND晶片產能轉換成生產高階DRAM，「這樣賺更多」。

三星、SK海力士減產，加上AI推論應用持續擴大，資料中心對高容量SSD與儲存資源需求同步升溫，NAND晶片逐步從消費性零組件，轉為AI基礎建設的一環，業界正向看待將推升NAND晶片報價繼續走揚。

台灣供應鏈方面，群聯認為，雲端服務業者對企業級SSD與儲存容量需求呈現結構性成長，目前市場供給仍偏緊，缺口約在一成以上，短期內難以緩解，尤其主要NAND晶片廠過去幾年對擴產態度保守，即使啟動新投資，新增產能最快也要到2027年後才可能逐步開出。

點序方面，該公司深耕NAND控制晶片，同樣搭上價格上揚走勢，挹注營運動能。