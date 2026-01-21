黃仁勳挑人才見解獨到 「空著椅子總比坐錯人好」

談到如何挑選人才，輝達執行長黃仁勳表示，「空著的椅子總比坐錯人好」，公司也還是會繼續運作，這個想法可爭取到時間，直到找到各面向條件都符合要求的人為止，「永遠別讓不合適的人擔任某個職務，要耐心等待適合的人出現」。

黃仁勳在接受Podcast節目A Bit Personal訪問時說，他的直接下屬有60人，這些人都有能力在其他公司成為世界級CEO，所以從很多方面來說，輝達有61個CEO。輝達建立的方式是其他任何公司無法比擬，這也體現了該公司無與倫比的韌性。

他強調，自己並非每天都熱愛工作，但每天都會盡力做到最好，因為他意識到並相信，自己是做這份工作的最佳人選。