力積電發GDR 籌286億銀彈
晶圓代工廠力積電（6770）昨（20）日公告，董事會決議擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證（GDR），預計發行上限42萬張普通股新股，發行規模較前一次增加，以力積電昨日收盤價68.2元估算，市值約當286.44億元，將用來作為購置DRAM製程升級設備資金。
力積電甫於上周六（17日）宣布，與美國記憶體大廠美光簽署獨家合作意向書（LOI），將旗下銅鑼廠以18億美元（約新台幣569.21億元）現金售予美光，相關廠區出售後，力積電將有龐大現金進帳，如今又將發行GDR籌資。總計力積電後續可望手握高達七、八百億元現金，法人看好力積電滿手銀彈，更有助搶攻這波記憶體景氣強升與成熟製程市況火熱商機。
談到此次發行GDR，力積電表示，主要作為充實營運資金、償還銀行借款或其他因應公司未來發展資金需求，並用來添購DRAM製程升級設備。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言