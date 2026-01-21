力積電發GDR 籌286億銀彈

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

晶圓代工廠力積電（6770）昨（20）日公告，董事會決議擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證（GDR），預計發行上限42萬張普通股新股，發行規模較前一次增加，以力積電昨日收盤價68.2元估算，市值約當286.44億元，將用來作為購置DRAM製程升級設備資金。

力積電甫於上周六（17日）宣布，與美國記憶體大廠美光簽署獨家合作意向書（LOI），將旗下銅鑼廠以18億美元（約新台幣569.21億元）現金售予美光，相關廠區出售後，力積電將有龐大現金進帳，如今又將發行GDR籌資。總計力積電後續可望手握高達七、八百億元現金，法人看好力積電滿手銀彈，更有助搶攻這波記憶體景氣強升與成熟製程市況火熱商機。

談到此次發行GDR，力積電表示，主要作為充實營運資金、償還銀行借款或其他因應公司未來發展資金需求，並用來添購DRAM製程升級設備。

力積 晶圓代工廠

