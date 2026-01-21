聽新聞
NB面板元月報價估走跌 監視器持平

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

集邦科技（TrendForce）研究副總范博毓昨（20）日表示，IT用面板元月市況不同調，監視器用面板有望隨TV起漲、但監視器模組報價持平；NB面板則是呈淡季全面走跌之勢。

范博毓表示，元月對液晶監視器面板雖然是傳統淡季，但是在各式零組件持續調漲價格的趨勢下，部分品牌客戶也開始積極進行提前備貨，以防範後續採購成本出現持續被墊高的風險。因此部分客戶對於液晶監視器面板需求也一反以往，提前開始轉強。在需求轉好的同時，電視面板價格開始進入上漲循環，這讓面板廠有更好的基礎營造液晶監視器面板價格上漲的氛圍。

他指出，元月監視器的Open Cell面板有望率先反映價格調升，主流尺寸如23.8吋IPS與27吋IPS預估調漲0.1至0.2美元；但液晶監視器面板模組價格仍持平。

范博毓說，元月是筆電的傳統淡季，但因記憶體漲價衝擊，令筆電品牌客戶在第1季轉而積極備貨，則能掌握更多零組件庫存，並且趕在終端價格實際開始調升前，盡可能擴大出貨量。面板廠雖然感受到需求增強的趨勢，但是在顧及客戶關係，和考量第2季以後面板需求仍有高度不確定性之下，在面板價格態度明顯放軟，預期元月筆電面板仍維持跌價走勢。

