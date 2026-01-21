TV面板全面漲價 雙虎營運有望淡季不淡
集邦科技（TrendForce）昨（20）日公布元月下旬面板報價預測，TrendForce研究副總范博毓表示，電視面板在元月傳統淡季的報價全面上漲。在主力電視品牌積極備貨，且面板廠規劃2月農曆春節長假減產的供需平衡下，TV面板於2025年12月止跌持平之後，報價再度翻紅。
法人預期，面板雙虎群創（3481）、友達的元月營運有望淡季不淡。
群創董事長洪進揚表示，去年第4季是2025年營運谷底。客戶們考量到記憶體大漲、缺貨，搶著備貨面板等零組件，群創迎來急單。他樂觀看待面板的需求量與價格，直言2026年首季可望喜迎「開門紅」，以電視需求表現最佳。
群創子公司CarUX去年12月完成併購日本影音大廠Pioneer並認列營收，拉動群創2025年12月合併營收達214.36億元，月增25.2%、年增19.2%，寫近45個月以來單月新高，展現併購初步效益。去年第4季合併營收567.68億元，季減1.8%，年增5.7%；全年合併營收為2,267.5億元，年增4.7%，交出溫和成長成績單。
友達2025年12月合併營收251.9億元，月增4.8%，年增2.4%，為近九個月單月新高。去年第4季合併營收701.42億元，季微增0.3%，年增2.1%，為近三季新高。全年合併營收2,813.88億元，年增0.4%。
友達董事長彭双浪看好2026年有幾個值得興奮的景氣升溫訊息，包括：疫情期間的舊機換機潮逐漸發酵；冬季奧運、世界盃登場帶動大尺寸電視銷售，電視面板需求成長；筆電面板因Win 10結束帶來的換機潮、AI PC成長，以及電競機種需求成長挹注IT面板升溫。
范博毓表示，元月雖然受到記憶體與各式零組件漲價的衝擊，部分主力電視品牌客戶仍積極增強備貨，希望在優於小品牌客戶取得較多記憶體等關鍵零組件的情況下，搶攻更多市占率。
范博毓指出，電視面板需求在首季傳統淡季的表現不弱，加上面板廠已經計畫2月春節長假展開相對應減產作業，讓整體電視面板供需處於平衡狀態，有利於電視面板價格在本季迎來一波漲勢。預計1月電視面板價格將轉為上漲，包括32吋、43吋、55吋與65吋均調漲1美元。
