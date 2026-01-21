代工廠押寶ASIC產品

經濟日報／ 記者蘇嘉維蕭君暉／台北報導

ASIC伺服器成為市場關注新焦點，鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）、英業達（2356）等代工大廠都有所布局。以鴻海為例，美系外資認為，鴻海已經贏得更多ASIC專案，例如打入Google的張量處理器（TPU）伺服器供應鏈，下一代的TPU即v7目前正在量產之中，未來幾季也可望加入其他業者如微軟的ASIC伺服器專案。

鴻海AI伺服器營收在2025年約占整體營收20%-24%之間，美系外資預估，2026年可望占比35%左右，主要是因為鴻海2026年的AI伺服器營收可望倍增。

鴻海董事長劉揚偉之前說，2026年ASIC伺服器維持高速或是翻倍成長，鴻海與客戶一起強勁成長，預期GPU與ASIC的比重約8:2。

廣達、英業達已經打入Google的TPU供應鏈當中，有L6、L10等相關訂單加持，廣達在ASIC相關出貨量將有機會成長年成長倍數的優異水準。

緯創、緯穎分別在亞馬遜AWS自研晶片Trainium3／4拿下大筆訂單，緯穎已經切入L11供應鏈，未來有望打進象徵叢集系統運算的L12市場，緯穎未來營運表現有機會持續創高。

英業達在ASIC市場以Google的TPU訂單為主，主要以L6規格切入供應鏈，英業達不評論特定客戶出貨表現。

