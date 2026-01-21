Google需求升溫 帶旺英業達

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

Google大語言模型（LLM）Gemini用戶數報捷，API使用數量半年內從350億次飆升至850億次，帶動Google雲業務核心收入及利潤率改善。

Gemini企業版斬獲800萬訂閱用戶，覆蓋全球1,500家大型企業，AI算力需求看增同時，Google對AI伺服器數量同步看升，帶動廣達（2382）、英業達（2356）等相關代工廠接單動能。

外電報導，Google內部資料顯示，計算Google雲端應用量的Gemini API成長強勁，使用量從去年3月的Gemini 2.5的350億次，去年8月衝高到850億次，成長幅度超過一倍，Gemini 3受市場肯定，使用次數更可望繼續衝高。

Google Gemini推出初期表現不如市場預期，Gemini 1.0及1.5版本的模型使用量低，無法獲利，隨著Gemini 2.5以及更新版本問世後，模型品質表現受到使用者青睞，讓Google AI模型開始獲利。

Gemini受到市場好評，Google投入AI基礎建設更積極，Google對外最新釋出2025年會計年度資本支出金額已經高達910～930億美元，創下歷史新高，雖然市場擔心Google高資本支出無法回收，但在Google Gemini傳出開始獲利後，可望逐步降低市場對AI泡沫化的疑慮。

Google持續擴大資本支出，廣達、英業達等相關供應鏈接單表現看增。

法人指出，廣達目前以輝達GB200／300切入Google供應鏈，Google擴增AI伺服器，廣達出貨表現可望再度衝高。

英業達在美系雲端服務大廠（CSP）供應鏈當中，以L6規格獲得ASIC伺服器客戶大筆訂單。

法人預期，英業達今年ASIC出貨可望大幅增加，除了既有客戶之外還會拿下新客戶ASIC伺服器大單，在北美CSP市擴大占有率。

Google AI 市場

