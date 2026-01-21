OpenAI 闢新戰場 拚軟硬整合

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

全球人工智慧（AI）需求爆發始於OpenAI在2022年底率先推出全球第一款聊天機器人ChatGPT，引發微軟、亞馬遜、Meta與Google等雲端服務供應商（CSP）競相投入大語言模型（LLM）的訓練與推理，引發雲端AI產業浪潮。

時序進入2026年，歷經三到四年的迭代升級，各家LLM架構漸趨完備，戰場也開始由雲端LLM競爭，轉向邊緣裝置競賽。

對於OpenAI來說，其他四家CSP業者的發展很久，僅憑基礎建設服務就有一定的獲利，OpenAI一直處於燒錢虧損的階段，外界持續擔心OpenAI將造成AI泡沫化，為了盡快達成獲利目標，OpenAI一定要擁有自己的硬體裝置，搭配雲端上的ChatGPT服務，打造AI服務軟硬整合的一條龍產業鏈。

為何一定要有自己的硬體，因為PC硬體由微軟獨霸一方；智慧手機則有龍頭蘋果和龐大的Android系統，甚至連發展Android平台的Google在幾年前也大幅投資發展Pixel智慧手機，終端裝置都由競爭對手掌握的情況下，OpenAI勢必要以自家裝置逆勢突圍，擴大ChatGPT的生態系。

不過市場觀察，不論是PC、智慧手機，或是耳機等消費性電子產品，生態系都被微軟與蘋果牢牢掌握，OpenAI是否真的能逆勢殺出，仍需持續觀察。

