集邦：AI伺服器出貨看增28% ASIC占比將擴大 世芯、創意等受惠

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（20）日釋出最新AI伺服器報告。TrendForce預估今年AI伺服器出貨量將年增逾28％，特殊應用IC（ASIC）類別的占比將擴大。外界認為，包括世芯-KY（3661）、創意（3443）與聯發科（2454）等，都是這波ASIC伺服器浪潮的受惠廠商。

TrendForce指出，北美雲端服務供應商（CSP）持續加強對AI基礎設施投資力道，帶動今年全球AI伺服器出貨，由於AI推論服務產生龐大運算負荷，將通用型伺服器帶入替換與擴張周期。估計今年全球伺服器（包括AI伺服器）的出貨量年增12.8％，成長幅度較去年擴大。

TrendForce統計， Google、AWS、Meta、微軟、Oracle等北美五大CSP業者今年資本支出總額年增率高達40％，除了布建大規模基礎建設，部分汰換2019年至2021年購置的通用型伺服器。預料Google與微軟將最積極提升通用型伺服器採購量，以因應每日Copilot、Gemini提供實體推論流量需求。

觀察今年AI伺服器市場，TrendForce認為，出貨動能主要來自北美CSP業者、各地政府主權雲專案，以及大型CSP加快自有ASIC研發、邊緣AI推理方案的推波助瀾。從使用的AI晶片分析，GPU占69.7％，仍為最大宗，搭載輝達GB300的機種將成為出貨主流。

Google、Meta等北美業者積極擴張自研ASIC方案，TrendForce預料今年ASIC AI伺服器的出貨占比將提升至27.8％，為2023年以來最高，出貨增速超越GPU AI伺服器。Google對自研ASIC的投資力道明顯強於多數CSP，將成為ASIC市場領頭羊，因TPU除自用於Google雲端服務基礎設施外，也積極銷售給Anthropic等AI業者。

台系ASIC設計服務業者中，世芯去年業績年減約四成，但北美CSP客戶新一代3奈米製程AI晶片案件預期今年第2季量產，可望帶來約10億美元規模的業績貢獻。

創意去年業績創新高，除了原先的加密貨幣應用之外，去年第4季開始有較多CSP客戶相關3奈米製程ASIC訂單量產貢獻。聯發科執行長蔡力行先前也預告，持續以今年雲端ASIC相關營收達10億美元為目標。