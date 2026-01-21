聽新聞
OpenAI硬體裝置鴻海代工 第一年出貨量上看5,000萬台

經濟日報／ 編譯黃淑玲、記者蕭君暉／綜合報導
OpenAI旗下首款硬體要來了，該公司全球事務長勒漢19日透露，預定今年下半年發表一款AI裝置。（路透）
OpenAI旗下首款硬體要來了，該公司全球事務長勒漢19日透露，預定今年下半年發表一款AI裝置。（路透）

OpenAI旗下首款硬體要來了，該公司全球事務長勒漢19日透露，預定今年下半年發表一款AI裝置。據爆料，OpenAI目標9月推出AI音訊耳機，第一年出貨量預計達4,000萬至5,000萬台，由鴻海代工。

OpenAI在全球生成式AI有舉足輕重的地位，該公司財務長弗萊爾在部落格發文指出，隨著算力擴大，該OpenAI去年的年化營收已經由2024年的60億美元，成長到超過200億美元，呈現超過兩倍的增長。法人看好，OpenAI已擁有廣大的用戶，其首款硬體裝置上市後，買氣可期，將助益鴻海增加新收益來源。

勒漢在瑞士達沃斯的Axios House Davos活動中透露，OpenAI正在下半年推出首款AI裝置的軌道上前進。他把「裝置」列為OpenAI今年最受矚目的重點之一，但不透露任何具體細節，像是：裝置是否會是別針式、耳機式，或是完全不同的形式。

勒漢也不保證裝置一定會在今年上市，只說公司目標是放在今年下半年的某個時間點。

勒漢表示，雖然這是「最有可能的時程」，但「仍需視進展情況而定」。他並指出，會在「今年稍晚」再分享相關消息。

媒體陸續傳出OpenAI裝置的報導，指OpenAI正在開發小型、沒有螢幕、可與使用者互動的穿戴式裝置。OpenAI自去年5月收購前蘋果設計長艾夫（Jony Ive）創立的公司以來，執行長奧特曼就不斷暗示未來將推出一款AI裝置，但始終未提供具體時程或外觀描述，僅強調將推出一款「令人驚艷」的硬體。

據爆料，OpenAI的首款硬體專案最初計劃由中國大陸電子產品製造商立訊代工，現已轉向鴻海，鴻海同時也是iPhone及Google Pixel手機等產品的組裝廠，其生產地點已確定在越南，不過，鴻海美國工廠也有投產的可能性。

之所以代工廠從立訊轉到鴻海，主要是製造地點的爭議，OpenAI不希望新的AI裝置是在中國大陸製造，因此，目前這個AI裝置鎖定的製造地點是越南，不過，其他潛在生產據點也在討論中，例如美國。

至於今年其他發展方向，弗萊爾指出，OpenAI今年將優先推動「實務應用」，特別是在健康、科學、企業，更好的AI能直接看到更好的成果，這些領域有著廣大和立即的機會。

弗萊爾在18日發表的部落格文章中提到，OpenAI的算力在2024年時為0.6GW（10億瓦），2025年增加至1.9 GW。

OpenAI上周宣布，開始在美國對部分用戶投放廣告。這顯示該公司致力創造更多營收，來支持開發AI技術的超高成本。

