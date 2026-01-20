黃仁勳：輝達再度成為台積電最大客戶 AI將推動電腦徹底轉型

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
台積電董事長魏哲家（左）與輝達執行長黃仁勳（右）。圖／聯合報系資料照片
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳指出，在個人電腦革命時期，輝達就是台積電（2330）的最大客戶，現在又再度成為其最大客戶。

黃仁勳是在接受全球半導體聯盟（GSA）共同創辦人暨執行長Jodi Shelton的Podcast節目A Bit Personal的訪談中，做出以上表示。

Jodi Shelton在節目中提到，當年台積電創辦人張忠謀第一次與黃仁勳見面時，黃就強調，將會成為台積電最大客戶，或至少是最大的客戶之一。黃仁勳回應說，張忠謀一定很高興得知輝達現在是台積電最大客戶了。在個人電腦革命時期，輝達就是該公司最大客戶，現在又再度成為其最大客戶，黃仁勳對此感到開心。

另外，黃仁勳也強調，毫無疑問地，電腦將徹底轉型，從由人類來進行編程，轉為在人類給予其大量監督與指示下，電腦會自行編程。人們依然需要指揮電腦去學習什麼內容，同時人們使用電腦的方式也會改變。未來電腦將能處理比今日約大10億倍規模的問題，以智慧電網來說，仍存在著太多浪費的議題，但AI可以找出如何部署剛好足夠的能源，不會過度供應能源。同時，企業生產力還可以大幅提升，供應鏈管理也可能更加輕鬆，設計電腦也會容易得多。

不過黃仁勳也說，如果每個想得到的問題都變得更有希望解決，或許人們會想出更多問題待解決，那麼工作機會將不會變少，更可能會演變成人類比過往任何時候都還要忙碌，全球所有工作可能都會改變。而所有那些以前因為成本太高而無法嘗試的實驗，現在都可以去試，或者AI會幫忙實驗。

