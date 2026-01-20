胡連與廣益電子簽訂合作備忘錄 深化上下游合作

胡連（6279）20日公告表示，為推動電鍍產業上下游合作關係，與廣益電子簽訂合作備忘錄。主要是為了整合產線並優化製程效率，提升產業競爭力，以提升營運效率及優化產品。

廣益是台灣的電鍍廠商，規模不大，營收約5,000萬到6,000萬元，目前胡連台北廠電鍍是採取外包，廣益是胡連的供應商之一，胡連將轉投資廣益，深化雙方合作。

胡連2025年營收98.23億元，年增11.64%，創歷史新高，法人預估，該公司今年持續以兩位數成長，再度挑戰新高。至於成長的主力市場，除了中國大陸市場之外，非中國大陸的成長將優於大陸市場，並持續朝向高頻高速等單價較高的產品發展，以降低銅價上漲的壓力，力拚毛利率持穩。

胡連七成營收來自中國大陸汽車品牌，客戶包括比亞迪、長安汽車、吉利汽車、奇瑞汽車等。由於汽車行業正處於前所未有的變革，包括新能源車、自動駕駛等，都需要用到更多連接器。胡連從大陸市場出發，站穩腳步後，開始前進國際市場，尤其大陸汽車產業崛起，歐洲車廠面臨非常大的挑戰，為了成本與效率，歐洲車廠回頭找胡連供貨，這對胡連來說，將是非常好的機會。

胡連董事長張子雄之前表示，汽車產業走向高度電氣化，並在汽車裡面出現許多區域控制器，這些區域控制器包括了連接器、主機板與連接線等，大幅提升產品出貨單價，可望明顯挹注營收，畢竟連接器單價較低，要帶動業績增長，提升毛利率，並須推出系統整合的產品，才能提升出貨單價。