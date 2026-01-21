英業達迎AI高階訂單 L11機櫃有望供貨北美雲端服務大廠

英業達（2356）昨（20）日舉行集團旺年會，董事長葉力誠表示，今年AI產品仍將大幅成長，是最大的營運動能。總經理蔡枝安預告，今年在AI伺服器更高階的L11規格布局將大有斬獲，有機會奪下北美雲端服務大廠（CSP）新訂單。

由於AI伺服器訂單動能相當暢旺，英業達現階段產能全面滿載，將啟動新一波大投資。蔡枝安透露，去年資本支出約5億美元，今年將可望翻倍、上看10億美元，主要投入美國、墨西哥、泰國等新廠布局，並以土地、廠房基礎建設投資額超過一半為多數，藉此大舉擴增AI伺服器、車用產線，筆電產能亦有望同步看增。

蔡枝安看好，今年AI相關出貨仍將至少年增二位數百分比，而且增加量能並不小，當中不僅包含主板的L6規格，整櫃出貨的L11規格將有望切入北美CSP大廠供應鏈，並可望在今年開始陸續量產，帶動英業達AI伺服器營運出貨衝高。

據了解，英業達先前在L10或L11領域都以中國大陸客戶為主，如今打入北美CSP供應鏈，是一項重大斬獲，當前出貨將以輝達GB200、GB300 AI伺服器為主，未來有望切入輝達下半年將量產出貨的Vera Rubin最新AI平台。

由於AI伺服器運算效能大幅增加，使得散熱成為AI伺服器研發設計的重要課題，蔡枝安指出，未來伺服器散熱一定會朝向液冷方向前進，英業達已開始在台灣打造AI伺服器解決方案研發測試據點，未來AI伺服器領域接單可望更亮眼。

談到新產能開出時程，蔡枝安表示，美國德州新廠本季投產，當前只是第一期廠房，未來還會有第二期及第三期廠房加入營運；泰國廠預計明年第1季投產，以L10的AI伺服器製造為主，後續也會加入筆電新產能。