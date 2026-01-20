AI 太強大！去年新增訂單9成2、1400億美元來自資訊通信、電子產品

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台灣2025年外銷訂單金額創歷史新高，AI貢獻巨大。 路透
台灣2025年外銷訂單金額創歷史新高，AI貢獻巨大。經濟部統計處長黃偉傑20日表示，2025年我外銷訂單金額較2024年「新增」1,533.4億美元，其中資訊通信、電子產品「新增」訂單合計高達1,414.8億美元，對新增訂單貢獻度高達九成二。

他表示，AI需求主要反映在資訊通信產品、電子產品，包括伺服器、AI晶片及製造、IC設計及封測等。此外，AI商機帶動半導體擴廠，帶動機械設備、半導體設備及自動化設備訂單，以及電機產品中的電源供應器等等。

經濟部統計指出，2025年資訊通信產品接單2,334.2億美元，較2024年增35.7%、614.1億美元，主要伺服器、網通產品及顯示卡等接單。

2025年全年電子產品接單2,916.2億美元，較2024年增37.9%、800.7億美元，主要IC製造、記憶體、IC設計、印刷電路板、封測、晶片通路等訂單增加。

機械產品2025年接單209.5億美元，較2024年增7.8%、15.2億美元。主因半導體產業投資力道不減，帶動半導體設備訂單成長，加以自動化設備訂單增加。

去年電機產品接單202.2億美元，年增7.7%、14.5億美元，主要是AI帶動用電需求、電力設備增加所致。

經濟部表示，去年全球經濟展現韌性，AI應用技術加速拓展，挹注相關供應鏈訂單動能，加以半導體先進製程積極擴充產能，帶動半導體設備需求增加，致去年全年接單7,437.3億美元，年增幅度達26%。

