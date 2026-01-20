力積電再辦GDR現增 籌資投入DRAM製程升級

晶圓代工廠力積電（6770）20日宣布董事會決議，擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證（GDR），額度不超過420,000仟股普通股，發行規模較上次提升。公司表示，此次籌資主要為因應DRAM製程升級的設備購置。

力積電近期將銅鑼廠賣給美光，取得18億美元現金，公司說明，為充實營運資金、償還銀行借款或其他因應本公司未來發展之資金需求，公司此次也決定發行GDR以強化公司國際競爭力。

據悉，力積電2022年曾發行過GDR，主要為購置銅鑼廠機器設備，當時現增3.499億股，發行2,333萬3,000單位GDR，共籌資達新台幣122.3億元，儘管當時面臨疫情緊張及全球總經波動，但仍吸引眾多投資人踴躍認購，最終達到多倍超額認購。

力積電，此次將依公司法第267條第1項規定，保留發行新股總額10%-15%予員工認購，其餘85%-90%依證券交易法第28條之1第2項、第3項規定，提請股東會同意由原股東放棄優先認購權利，全數提撥以參與海外存託憑證方式對外公開銷售。