力積電再辦GDR現增 籌資投入DRAM製程升級
晶圓代工廠力積電（6770）20日宣布董事會決議，擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證（GDR），額度不超過420,000仟股普通股，發行規模較上次提升。公司表示，此次籌資主要為因應DRAM製程升級的設備購置。
力積電近期將銅鑼廠賣給美光，取得18億美元現金，公司說明，為充實營運資金、償還銀行借款或其他因應本公司未來發展之資金需求，公司此次也決定發行GDR以強化公司國際競爭力。
據悉，力積電2022年曾發行過GDR，主要為購置銅鑼廠機器設備，當時現增3.499億股，發行2,333萬3,000單位GDR，共籌資達新台幣122.3億元，儘管當時面臨疫情緊張及全球總經波動，但仍吸引眾多投資人踴躍認購，最終達到多倍超額認購。
力積電，此次將依公司法第267條第1項規定，保留發行新股總額10%-15%予員工認購，其餘85%-90%依證券交易法第28條之1第2項、第3項規定，提請股東會同意由原股東放棄優先認購權利，全數提撥以參與海外存託憑證方式對外公開銷售。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言