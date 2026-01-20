去年外銷訂單7437億美元刷新高 AI明燈長亮至今年

經濟部今天公布114年全年外銷訂單7437.3億美元，不僅改寫歷史新高，也首度突破7000億美元大關，年增率26％，在AI商機發功下，全年外銷訂單表現優異，距離7500億美元大關僅一步之遙。經濟部持續看好115年AI需求，1月上看720億美元，且除2月受春節因素影響外，將月月榮登700億美元俱樂部。

經濟部統計處長黃偉傑分析外銷訂單表現，114年全球經濟籠罩在關稅極大不確定因素下，出現「一盞明燈」AI，雖然對等關稅對傳產也是有影響，但主要還是因為中國產能供給過剩所致。

經濟部定調AI商機今年繼續，黃偉傑說，「對等關稅談得非常漂亮」，工具機、機械等廠商有信心接到更多訂單，「順利的話，今年除了AI商機外，預計傳產也會變好」，看好115年1月外銷訂單金額穩收700億美元，這是歷年1月外銷訂單首次突破700億美元大關，並預告今年訂有單月規模突破800億美元的機會。

黃偉傑指出，全年訂單規模創新高的產品有資訊通信及電子產品，金額分別是2334.2億美元及2916.2億美元，年增率分別為35.7％及37.9％；114年外銷訂單金額較113年增加1533億美元，其中資訊通信產品貢獻了614億美元，電子產品貢獻了800億美元，兩者合計貢獻度達9成2以上。

黃偉傑說，去年整年度的外銷訂單的貢獻主要來自資訊通信及電子產品，資訊通信產品主要動能來自於AI伺服器，電子產品則是AI帶動的晶片製造、IC設計、封測等產品。

AI熱潮還外溢至相關設備與零組件產業，機械產品全年接單209.5億美元，年增7.8％，主要來自半導體設備與自動化設備需求。相較之下，基本金屬、塑橡膠及化學品等傳統產業，仍受中國產能過剩與全球需求不振影響，全年接單表現相對疲弱。

接單地區方面，美國與東協市場雙雙創下新高。114年美國接單金額2683.4億美元，年增38.6%，主要由AI與資訊通信產品帶動；東協全年接單1395.4億美元，年增41.2%，東協近兩年連續踢掉歐洲、甩掉中國，成為我國第二大接單來源，反映供應鏈移轉效應持續發酵。中國大陸及香港全年接單1378億美元，年增8.7%，成長幅度相對溫和，仍受當地經濟復甦力道不足影響。