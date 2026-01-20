中華電奪亞洲首批、全台首例BSI資料中心信任標誌

雲端、AI與關鍵數位服務快速發展，中華電對齊國際標準，今天宣布取得英國標準協會（BSI）頒發的資料中心信任標誌（DCMoT），成為全台首家、亞洲首批獲頒此國際級資料中心信任驗證的企業。

中華電信今天發布新聞稿表示，獲英國標準協會（BSI）頒發資料中心信任標誌（Data Centre Mark ofTrust，DCMoT），由中華電信資訊技術分公司總經理楊慧琪代表領獎，彰顯中華電信在關鍵數位基礎設施領域的地位。

資料中心信任標誌（DCMoT）為BSI在2025年推出的全球首創型驗證制度，採跨模組整合式驗證架構，從制度、治理與實務3個層面，檢視資料中心於設計、建置、營運與持續改善等關鍵能力。驗證範圍涵蓋可用性、營運持續、資訊安全、隱私保護、能源與資源管理、韌性，以及永續與風險治理等核心議題，並建構於ISO國際標準體系及全球與歐盟法規治理體系上，為全球資料中心產業建立具信任基礎的評估框架。

中華電信表示，長期投入資料中心產業發展，積極推動資料中心升級為AI資料中心（AIDC），成為政府、金融業、製造業等關鍵產業的基礎建設提供者，同時協助政府、企業於海外建置國際高水準等級的AIDC。

在技術布局方面，中華電信表示，積極導入支援雲端與AI應用的液冷技術與高效能運算基礎設施、全光網路高速互連、低延遲邊緣運算平台，以及即時監控與自動化維運、數位孿生等智慧化技術，提升資料中心營運效率與服務穩定度。