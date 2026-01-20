4G基地台銳減促升5G？電信協會、業者齊喊冤

4G基地台近期數量銳減，電信業遭質疑變相逼用戶升級5G。電信產業發展協會表示，是因3G基站被算在4G基站數內，且很多5G基站與4G共用；電信業者也澄清，4G、5G服務將長期並行，無強迫升級或4G退場計畫，並設計多元資費方案，凸顯5G價值。

國家通訊傳播委員會（NCC）新公布2025年12月行動基地台執照數，5G基地台首度超越4G基地台，4G基地台一個月內大降17.5%，但目前仍有近6成民眾使用4G，不少用戶覺得網速變慢；有科技部落客、網紅質疑，基地台數量大減是為了是讓4G用戶升級成5G。

消基會今天舉辦電信消費論壇，此議題成為消基會與電信業者的討論焦點。

台灣電信產業發展協會副秘書長劉莉秋表示，「其實電信業者很冤枉，因為4G基地台沒有減少，還微量增加」，數字減少是因為過往3G、4G基地台都被稱為4G基地台，3G因執照到期，2024年已關閉網路，數量減少是來自3G基地台關閉，加上5G非獨立組網（NSA）特性，目前很多5G基地台是4G、5G共用；帳面上4G基地台減少是業務監理變化，不會影響4G網路使用量。

她進一步表示，消基會關心4G用戶是不是釘子戶，其實台灣4G用戶高於5G，沒有大比例用戶是釘子戶的道理，大部分的客戶都是4G，台灣電信業者網路服務還是傲視全球，行動寬頻服務和網速沒有下降。

消基會今天與三大電信業者針對「4G、5G用戶消長，市場區隔與消費權益」主題探討。

數位發展部資源管理司副司長陳玟良表示，行動通訊隨著時代推進往前，消費者將有更新的創新應用，4G使用率雖已過巔峰，預估到2030年後仍會占有高滲透率，不會突然消失；5G預估到2030年後，甚至2033年、2034年才會到巔峰；6G則會從2030年開始發展。

他表示，台灣的進程更快於國際，去年底4G的用戶數占比約59%，5G用戶為41%，預計今年底4G與5G用戶數將會黃金交叉，未來會越來越多消費者使用5G；因應行動流量成長趨勢，數發部會釋出頻譜資源，鼓勵業者邁向到B5G和6G技術升級。

消基會董事長鄧惟中表示，消費者的核心訴求是「知情權」，部分消費者質疑4G體驗不佳，並擔憂業者為提升營收（ARPU）而變相促使用戶升級5G。

中華電信個人家庭分公司副總經理柯素秋表示，4G用戶大概在民國108年來到高峰，之後一路往下，中華電並未硬性強迫客戶升級，而是透過多樣化資費方案，如樂齡、學生方案，與加值服務如高畫質影音、雲端儲存吸引客戶自願體驗5G。

台灣大哥大個人用戶事業群副總經理陳麗郁表示，台灣大以用戶需求為中心，區分4G用戶與5G用戶需求，並設計相應方案。台灣大積極引入國際OTT服務與雲端遊戲，豐富5G價值，並無強迫升級；和亞洲主要國家相比，台灣5G發展符合國際趨勢，5G滲透率更高於新加坡和泰國。

遠傳電信資深副總經理趙憶南則澄清市場三大誤解，他表示，第一，遠傳沒有4G退場規劃，4G用戶和5G用戶都非常重要，屆時4G執照2030年到期，仍希望續標頻譜，繼續4G服務用戶，把4G投資極大化；第二，4G資費方案未下架，且在多元通路銷售；第三，遠傳從低價到高價的4G、5G資費俱全，讓消費者自由選擇。

此外，針對業界擔憂國內電信業者只剩3家，恐會影響資費定價與消費者知情權。電信業者回應指出，台灣市場不大，只剩3家，但競爭沒有減少，而國內電信門市與網路管道暢通，民眾能輕鬆比價，且盼望台灣脫離價格競爭，升級為價值競爭。