研調：2026年全球AI server出貨年增逾28% ASIC類別占比擴大

根據TrendForce最新AI server研究報告，北美雲端服務供應商(CSP)持續加強對AI基礎設施投資力道，預估將帶動2026年全球AI server出貨量年增28%以上。此外，由於AI推論服務產生的龐大運算負荷，同時將通用型server (general server)帶入替換與擴張周期。因此，TrendForce預估2026年全球server (含AI server)出貨量也將年增12.8%，成長幅度較2025年擴大。

TrendForce表示，2024至2025年server市場主要聚焦先進大型語言模型(LLM)訓練，依賴配套GPU、HBM的AI server執行平行運算。2025年下半年起，AI agents、LLaMA模型應用、Copilot升級等AI推論服務持續發展，CSP積極轉向推論服務以發展變現、獲利模式。基於不同應用場景，AI推論除了可採用AI server機櫃，亦包括通用型server，以支撐推論前後的運算和存儲需求。

根據TrendForce統計， Google、AWS、Meta、Microsoft、Oracle等北美五大CSP 2026年的資本支出總額年增率高達40%，除了為布建大規模基礎建設，也有部分是汰換2019至2021年雲端投資熱潮購置的通用型server。預料Google和Microsoft將最積極提升通用型server採購量，以因應每日需實體提供的Copilot、Gemini推論流量需求。

觀察2026年AI server市場，出貨動能主要來自北美CSP、各地政府主權雲專案，以及大型CSP加快自有ASIC研發、邊緣AI推理方案的推波助瀾。從使用的AI晶片分析，預估GPU占69.7%，仍為最大宗；搭載NVIDIA GB300的機種成為出貨主流，VR200則於下半年後逐步放量。

然而，在Google、Meta等北美業者積極擴張自研ASIC方案的情況下，預料2026年ASIC AI server的出貨占比將提升至27.8%，為2023年以來最高，出貨增速也超越GPU AI server。Google對自研ASIC的投資力道明顯強於多數CSP，將成為ASIC市場領頭羊，其TPU除自用於Google Cloud Platform雲端服務基礎設施外，亦積極對外銷售於Anthropic等業者。