英業達：今年筆電預估持平到小幅成長 主要受漲價、缺料影響

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
針對筆電今年的市況，英業達（2356）預估2026年的量將會跟2025年持平，主要是可能受到漲價或是缺料的影響，而後續根據料況問題解決的程度，將會影響今年出貨的情形。記者吳康瑋／攝影
針對筆電今年的市況，英業達（2356）預估2026年的量將會跟2025年持平，主要是可能受到漲價或是缺料的影響，而後續根據料況問題解決的程度，將會影響今年出貨的情形。記者吳康瑋／攝影

針對筆電今年的市況，英業達（2356）預估2026年的量將會跟2025年持平，主要是可能受到漲價或是缺料的影響，而後續根據料況問題解決的程度，將會影響今年出貨的情形。如果料況問題能夠快速解決，整體價格能夠回跌，公司認為筆電市場仍有望維持成長趨勢。不過目前仍是先保守看待，以持平看待。

整體來看，筆電部分的拉貨動能目前仍在預期內，雖然記憶體的漲價導致所有品牌目前都在有做調整，但以第1季來說成長動能仍未消失，並未看到明顯被漲價效應影響，至於客戶提前拉貨已在去年底就開始進行。

英業達表示，這次記憶體供應鏈重組，從高端產品一路蔓延至中低端產品，進而影響到消費性電子產品，不過在記憶體短缺發生以前，公司已提前預估會有骨牌效應產生，特別請客戶共同合作，提前購置部分材料，因此公司預計不會受到太大的衝擊。

筆電 記憶體 漲價

相關新聞

TrendForce 2026 AI server 出貨年增逾28% ASIC 類別占比擴大

根據TrendForce最新AI server研究報告，北美雲端服務供應商(CSP)持續加強對AI基礎設施投資力道，預估...

影／AI伺服器需求續強 英業達資本支出10億美元歷年最高

英業達今舉辦旺年會，董事長葉力誠於會前記者會表示，預期2026年AI伺服器與雲端解決方案需求可望持續大幅成長。為掌握市場...

英業達尾牙登場 董事長葉力誠稱去年充滿挑戰：今年AI再創巔峰

英業達（2356）今日於南港展覽館舉辦旺年會，葉力誠表示，對科技產業而言，去年是非常充滿挑戰的一年。除了要將許多前沿技術...

集邦：電視面板元月下旬續漲 NB面板全面走跌

集邦科技（TrendForce）20日發布元月下旬面板報價，電視面板續漲；NB面板全面走跌；監視器面板則是持平。

集邦估ASIC AI server出貨占比將逼近28% 達近年高峰

集邦今日發布最新AI 伺服器（server）研究報告，北美雲端服務供應商(CSP)持續加強對AI基礎設施投資力道，預估將...

