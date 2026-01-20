英業達：今年筆電預估持平到小幅成長 主要受漲價、缺料影響

針對筆電今年的市況，英業達（2356）預估2026年的量將會跟2025年持平，主要是可能受到漲價或是缺料的影響，而後續根據料況問題解決的程度，將會影響今年出貨的情形。如果料況問題能夠快速解決，整體價格能夠回跌，公司認為筆電市場仍有望維持成長趨勢。不過目前仍是先保守看待，以持平看待。

整體來看，筆電部分的拉貨動能目前仍在預期內，雖然記憶體的漲價導致所有品牌目前都在有做調整，但以第1季來說成長動能仍未消失，並未看到明顯被漲價效應影響，至於客戶提前拉貨已在去年底就開始進行。

英業達表示，這次記憶體供應鏈重組，從高端產品一路蔓延至中低端產品，進而影響到消費性電子產品，不過在記憶體短缺發生以前，公司已提前預估會有骨牌效應產生，特別請客戶共同合作，提前購置部分材料，因此公司預計不會受到太大的衝擊。