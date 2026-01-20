集邦：2026年全球AI伺服器出貨估年增逾28%

研調機構集邦20日發布最新AI伺服器研究報告指出，北美雲端服務供應商（CSP）持續加碼AI基礎設施投資，預估將帶動2026年全球AI伺服器出貨量年增逾28%。在AI推論服務快速擴張下，通用型伺服器（general server）也被帶入新一輪替換與擴張週期，集邦預估2026年全球伺服器（含AI伺服器）出貨量年增12.8%，成長幅度較2025年擴大。

集邦分析，2024至2025年伺服器市場主要聚焦大型語言模型（LLM）訓練，仰賴搭載GPU與HBM的AI伺服器進行平行運算；但自2025年下半年起，AI agents、LLaMA模型應用與Copilot升級等推論服務加速發展，CSP積極把重心轉向推論以建立變現與獲利模式。由於推論前後處理所需的運算與儲存負荷龐大，除AI伺服器機櫃外，通用型伺服器也成為支撐推論服務的重要底座。

就資本支出觀察，集邦統計北美五大CSP 2026年資本支出總額年增率高達40%，除用於擴建大規模基礎設施外，也包含汰換2019至2021年雲端投資熱潮期間採購的通用型伺服器。集邦預期，Google與Microsoft將最積極提升通用型伺服器採購量，以因應每日需實體提供的Copilot、Gemini推論流量需求。

在2026年AI伺服器出貨結構上，集邦指出，動能主要來自北美CSP、各地政府主權雲專案，以及大型CSP加快自研ASIC與邊緣AI推理方案。以AI晶片類別分析，GPU仍為最大宗、占比約69.7%，其中搭載輝達（NVIDIA）GB300的機種成為出貨主流，VR200則預期下半年後逐步放量。

不過，隨Google、Meta等北美業者積極擴張自研ASIC方案，集邦預估，2026年ASIC AI伺服器出貨占比將提升至27.8%，為2023年以來最高，且出貨增速可望超越GPU AI伺服器。Google對自研ASIC的投資力道明顯強於多數CSP，將成為ASIC市場領頭羊，其TPU除自用於Google Cloud Platform雲端服務基礎設施外，也積極對外銷售至Anthropic等業者，進一步推升ASIC滲透率。